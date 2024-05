Boeing Starliner: test con equipaggio il 6 maggio

Con notevole ritardo rispetto alla roadmap originale è finalmente arrivato il momento della missione CFT (Crew Flight Test), ovvero il lancio di test della CST-100 Starliner di Boeing con equipaggio a bordo. La partenza della navicella verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è prevista alle ore 22:34 del 6 maggio (le 4:34 del 7 maggio in Italia) e potrà essere seguita in live streaming sul canale YouTube della NASA.

Due astronauti sulla Starliner

Boeing è stata scelta insieme a SpaceX (settembre 2014) per portare gli astronauti sulla ISS. Mentre l’azienda di Elon Musk ha già completato sette missioni per la NASA (la Crew-8 è in corso), oltre a tre missioni private per conto di Axiom, Boeing non ha ancora portato nessuno sulla ISS (la roadmap originaria prevedeva il primo lancio con equipaggio nel 2017).

Dopo una serie infinita di problemi tecnici e il fallimento della missione OFT (Orbital Flight Test), causata dal consumo eccessivo di propellente, la navicella Starliner è arrivata finalmente sulla ISS con la missione OFT-2 di maggio 2022.

La missione CFT era prevista per il mese di luglio 2023, ma sono stati rilevati due gravi problemi, ovvero la presenza di nastro infiammabile all’interno della navicella (successivamente sostituito) e la scarsa resistenza del materiale usato per il paracadute. Durante la conferenza stampa di agosto 2023 era stato indicato marzo 2024 come mese per il lancio. Invece la data ufficiale è quella del 6 maggio.

La Starliner è stata fissata alla sommità del razzo Atlas V di ULA (United Launch Alliance) che si trova sulla base di lancio 41 di Cape Canaveral. A bordo ci saranno gli astronauti Suni Williams e Butch Wilmore.

Se non ci saranno ulteriori problemi tecnici, la prima missione operativa (Starliner-1) è prevista all’inizio del 2025 (sono stati già scelti i quattro astronauti, due statunitensi, un canadese un giapponese).