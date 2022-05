Boeing CST-100 Starliner in viaggio verso la ISS

Dopo un ritardo di quasi un anno, ieri è stata lanciata la CST-100 Starliner di Boeing per la missione OFT-2 (Orbital Flight Test-2), la seconda senza equipaggio. Stasera avverrà il docking automatico alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), sulla quale si trova l’italiana Samantha Cristoforetti. La navicella ritornerà sulla Terra tra quattro o cinque giorni. La prima missione con astronauti a bordo è prevista nel quarto trimestre.

Alternativa alle Crew Dragon di SpaceX

Boeing e SpaceX sono state selezionate dalla NASA per portare astronauti e rifornimenti sulla ISS. L’azienda di Elon Musk è già operativa da maggio 2020, mentre l’azienda di Arlington ha dovuto fronteggiare diversi problemi tecnici. Il primo lancio di test (missione OFT) di dicembre 2019 è fallito perché la navicella non ha raggiunto la stazione spaziale. Il secondo test (missione OFT-2) era previsto per il mese di agosto 2021, ma il lancio non è avvenuto a causa dell’ossidazione di una delle valvole nel modulo di servizio che fornisce propulsione e alimentazione.

Dopo vari tentativi senza successo, Boeing ha deciso di sostituire il modulo di servizio. Ciò ha comportato una ritardo di oltre 9 mesi e un aumento dei costi di quasi 600 milioni di dollari. All’inizio del mese, la Starliner è stata fissata alla sommità del razzo Atlas V. Ieri è stata finalmente lanciata nello spazio.

La navicella ha superato però solo la prima parte del test. Ora dovrà effettuare le operazioni di docking e undocking in modo autonomo. Oltre ai rifornimeti per gli astronauti sulla ISS, all’interno è presente un manichino (Rosie the Rocketeer) con vari sensori che permetteranno di raccogliere dati utili per le future missioni umane.