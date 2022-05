Boeing CST-100 Starliner pronta per il lancio di test

Dopo vari problemi tecnici, Boeing lancerà finalmente la navicella CST-100 Starliner verso la Stazione Spaziale Internazionale. Ieri è stata fissata alla sommità del razzo Atlas V di United Launch Alliance (ULA) che si trova nella Cape Canaveral Space Force Station. Se non ci saranno altri ritardi, la missione OFT-2 (Orbital Flight Test-2) avrà inizio il 19 maggio.

La missione OFT-2 era inizialmente prevista per il mese di agosto 2021, ma il lancio della navicella non è mai avvenuto. I tecnici di Boeing hanno riscontrato l’ossidazione di una valvola nel modulo di servizio che fornisce propulsione e alimentazione. Dopo vari tentativi non riusciti, l’azienda di Chicago ha deciso di utilizzare per la missione OFT-2 la navicella prevista per la missione CFT (Crew Flight Test).

Join the journey as teammates rolled #Starliner out of our factory to @ulalaunch's Vertical Integration Facility. Starliner is stacked on the #AtlasV that will launch it on Orbital Flight Test-2 for @Commercial_Crew.

Teams are excited for the world to see the launch on May 19. pic.twitter.com/I1Alqqkp9f

— Boeing Space (@BoeingSpace) May 4, 2022