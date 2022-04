Boeing Starliner OFT-2 prevista per il 19 maggio

Boeing ha finalmente comunicato la data del secondo test orbitale per la sua navicella Starliner CST-100. In accordo con la NASA, il lancio è previsto per il 19 maggio dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida. L’azienda statunitense e l’agenzia spaziale terranno una conferenza stampa il 3 maggio per comunicare gli ultimi aggiornamenti sulla missione.

Missione OFT-2 a maggio

In seguito alla chiusura del programma Shuttle, gli astronauti hanno raggiunto la Stazione Spaziale Internazionale a bordo dei razzi Soyuz. A partire dal 2020, questo compito è stato affidato anche alle navicelle Crew Dragon di SpaceX. La NASA aveva scelto anche Boeing, ma il suo mezzo di trasporto deve ancora superare i necessari test. Visti i pessimi rapporti tra Stati Uniti e Russia, a causa dell’invasione dell’Ucraina, è chiara l’importanza del secondo test senza equipaggio per la navicella Starliner CST-100.

La missione OFT-2 (Orbital Flight Test-2) era prevista per il 3 agosto 2021. Il lancio con il razzo Atlas V non è mai avvenuto perché è stata riscontrata l’ossidazione di una valvola nel modulo di servizio che fornisce propulsione e alimentazione. Dopo vari tentativi di risolvere il problema tecnico, Boeing ha deciso di utilizzare per la missione OFT-2 il modulo di servizio della missione CFT (Crew Flight Test) con equipaggio a bordo, mentre il modulo di servizio del primo volo operativo (Starliner-1) verrà usato per la missione CFT.

Boeing ha comunicato che la missione OFT-2 è programmata per il 19 maggio. Durante la conferenza del 3 maggio verranno forniti ulteriori dettagli.