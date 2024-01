JAXA SLIM: atterraggio riuscito, ma ci sono problemi

La JAXA ha ristabilito le comunicazioni con SLIM dopo alcuni giorni di silenzio. Tuttavia, come si può vedere dall’immagine in evidenza, scattata dal rover LEV-2, il lander è atterrato a testa in giù per un problema ad uno dei due propulsori principali. Ciò ha impedito la ricarica delle batterie tramite i pannelli solari.

SLIM attende la luce del Sole

L’atterraggio sulla Luna è avvenuto alle ore 0:20 del 20 gennaio (le 16:20 del 19 gennaio in Italia), ma a causa dell’assetto finale del lander non è stato possibile ricaricare le batterie. Prima di inviare un comando di spegnimento per conservare il livello di carica rimanente (circa il 12%), la Multi-Band Camera (MBC) ha scattato alcune foto.

In base ai dati ricevuti da SLIM, l’atterraggio è avvenuto a circa 55 metri dal punto stabilito. L’obiettivo era atterrare entro i 100 metri, quindi si può sicuramente parlare di successo. Fino a circa 50 metri dalla superficie, il lander aveva una precisione inferiore a 10 metri. Ad un certo punto è stata persa la propulsione di uno dei motori principali e SLIM è atterrato a testa in giù.

Questa posizione non ha permesso di ricaricare le batterie perché i pannelli solari sono esposti verso ovest. Durante la conferenza stampa (qui si può leggere la trascrizione in inglese) è stato comunicato che il lander verrà riattivato il 1 febbraio, quando la luce del Sole dovrebbe colpire i pannelli solari.

A circa 5 metri dalla superficie sono stati rilasciati i piccoli rover LEV-1 e LEV-2. L’immagine del lander è stata scattata da LEV-2 e inviata verso la Terra da LEV-1. Quest’ultimo ha un pannello solare che permetterà probabilmente la ricarica della batteria con l’arrivo della luce solare. LEV-2 non ha invece una batteria, quindi la sua missione è terminata.