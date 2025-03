Blue Ghost cattura l'eclissi solare dalla Luna

Il lander Blue Ghost di Firefly Aerospace prosegue la sua attività scientifica sulla Luna. L’azienda texana ha sfruttato l’occasione per catturare le spettacolari immagini dell’eclissi solare del 14 marzo. La NASA ha invece pubblicato un breve video della fase finale dell’atterraggio registrato dalle fotocamere posizionate sotto il lander.

Eclissi solare sulla Luna

Blue Ghost è arrivato sulla Luna il 2 marzo. Firefly Aerospace ha ottenuto un ottimo risultato al primo tentativo (a differenza di Intuitive Machine). Il lander ha iniziato subito le sue operazioni scientifiche. Quasi tutti gli strumenti della NASA hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. Ad esempio, il Lunar PlanetVac (LPV) ha raccolto un campione di regolite, mentre il Subsurface Thermal Exploration with Rapidity (LISTER) ha perforato la superficie per misurare le temperatura interna.

Il Lunar GNSS Receiver Experiment (LuGRE), progettato dall’Agenzia Spaziale Italiana, ha inviato i primi segnali di navigazione satellitare dalla Luna, mentre le fotocamere dello strumento Stereo Cameras for Lunar Plume Surface Studies (SCALPSS) hanno registrato le ultime fasi dell’atterraggio, come si può vedere nel video.

Il 14 marzo c’è stata un’eclissi lunare sulla Terra (non visibile in Europa). La Terra si è trovata tra il Sole e la Luna. I raggi del Sole, rifratti dall’atmosfera terrestre, hanno colpito la Luna che è diventata rossa. Il lander ha ovviamente catturato l’eclissi solare, come si può vedere nell’immagine in evidenza e nel video ottenuto unendo più scatti fotografici.

Durante l’eclissi, la temperatura è scesa da 40° C a -170° C. La missione durerà un giorno lunare, ovvero 14 giorni terrestri, quindi dovrebbe terminare il 16 marzo, quando il lander catturerà le immagini del tramonto lunare.