Perseverance: campione di roccia immagazzinato

La NASA ha comunicato che la raccolta del primo campione di roccia è stata completata. Dopo aver ricevuto conferma dalla fotocamera di Perseverance, l'agenzia spaziale statunitense ha inviato i comandi per la procedura di chiusura e immagazzinamento del contenitore. Prima di ritornare al punto di atterraggio, il rover raccoglierà fino a otto campioni.

In seguito al fallimento del primo tentativo, la NASA ha rivisto la procedura per evitare di sprecare altri contenitori. Prima della chiusura sono state scattate varie foto con la Mastcam-Z del rover per avere la conferma visiva della presenza del campione. Ieri è stata portata a termine l'intera procedura iniziata il 1 settembre con il carotaggio della roccia, denominata Rochette, che si trova nella regione South Seitah.

It’s official: I’ve now captured, sealed, and stored the first core sample ever drilled on another planet, in a quest to return samples to Earth. It’s the first in a one-of-a-kind Martian rock collection. #SamplingMars

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 6, 2021