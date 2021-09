Perseverance raccoglie il primo campione di roccia

La NASA ha comunicato che il secondo tentativo è stato completato con successo. I dati ricevuti confermano che Perseverance ha raccolto il primo campione di roccia marziana. Come spiegato in precedenza, la procedura è stata leggermente modificata per evitare di sprecare un altro contenitore.

Carotaggio avvenuto, ma serve la controprova

Dopo aver scelto la roccia, la NASA ha inviato al rover i comandi necessari per l'operazione. Perseverance ha innanzitutto abraso la superficie e soffiato via la polvere generata per consentire di esaminare la parte interna della roccia. Gli scienziati hanno quindi confermato che il carotaggio era possibile.

Voila – a window into this rock we call “Rochette.” I ground away its outer surface to see what it’s like inside. I’ll study this spot with various tools, to help decide whether to go for a sample with my coring drill. #SamplingMars https://t.co/jQN5AK1EBl pic.twitter.com/8rmbeYj4Db — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) August 28, 2021

Utilizzando il trapano a percussione (visibile nella GIF) posizionato all'estremità del braccio robotico, il rover ha successivamente estratto il campione di roccia che è stato inserito nel contenitore.

Next step: drilling. I’ve checked out my new target rock from all different angles, and I’m ready to try again for my first core sample. #SamplingMars https://t.co/fFOqkM5Lsj pic.twitter.com/FbxmO6VUy2 — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) August 31, 2021

Perseverance ha quindi aperto il contenitore e scattato alcune foto con la Mastcam-Z. Come si può vedere, il campione di roccia è presente.

Il rover ha successivamente avviato una procedura denominata “percuss to ingest” che permette di eliminare eventuale materiale residuo dai bordi del contenitore e di far scivolare il campione all'interno del contenitore. La Mastcam-Z ha quindi scattato un'altra serie di immagini, ma stavolta l'interno del contenitore non è visibile a causa della scarsa illuminazione.

La NASA ha già inviato i comandi per ottenere altri scatti (anche dopo il tramonto del Sole) e avere una conferma della presenza del campione (le immagini arriveranno sulla Terra domani mattina). In caso contrario verrà utilizzata la sonda a bordo del rover per misurare il volume. Se il dato è corretto, il contenitore verrà sigillato e immagazzinato.