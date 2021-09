Ingenuity vola per la tredicesima volta

Ennesimo successo per la NASA a distanza di poche ore dalla raccolta del primo campione di roccia con il rover Perseverance. Ingenuity ha completato anche il tredicesimo volo marziano effettuato questa mattina alle ore 2:08 italiane. La zona esplorata dall'elicottero è sempre quella di South Seitah, considerata molto interessante dagli scienziati dell'agenzia spaziale statunitense.

Ingenuity ha fatto 13

La missione di Ingenuity è sorvolare aree che possono essere raggiunte dal rover, rilevando eventuali ostacoli. Con il tredicesimo volo è stata esaminata più da vicino un particolare affioramento roccioso di South Seitah. Per ottenere immagini a colori più dettagliate, la NASA ha deciso di impostare la quota di volo a 8 metri, invece dei 10 metri scelti per il dodicesimo volo. Anche la velocità è stata leggermente ridotta da 4,3 a 3,3 m/s (11,88 Km/h).

Ingenuity ha scattato 10 immagini, puntando la fotocamera verso sud-ovest e coprendo circa 210 metri in circa 161 secondi. Le nuove immagini arriveranno sulla Terra nelle prossime ore e saranno molto utili per gli scienziati e per la pianificazione dei futuri spostamenti di Perseverance.

Happy Flight the 13th!🚁

Ingenuity has achieved its 13th successful flight on Mars. It traveled at 7.3 mph (3.3 m/s) taking images pointing southwest of the South Seítah region. This aerial scouting continues to aid in planning @NASAPersevere’s next moves. https://t.co/tboEcnLvx3 pic.twitter.com/QIp8QSVxbq — NASA JPL (@NASAJPL) September 5, 2021

Ricordiamo che Ingenuity doveva terminare la sua missione dimostrativa con il quinto volo, ma è successivamente diventato un supporto fondamentale per la missione del rover. Finora ha coperto una distanza totale di circa 2.881 metri, volando per circa 1.469 secondi. Durante i primi 12 voli ha scattato 72 foto a colori da 13 megapixel e 1.390 foto in bianco e nero. Queste sono le posizioni attuali di Ingenuity e Perseverance: