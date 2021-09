Satelliti Starlink: anche Viasat contro SpaceX

Lo scontro tra SpaceX e Kuiper Systems (sussidiaria di Amazon) prosegue senza esclusione di colpi. Dopo varie accuse reciproche espresse tramite lettere inviate alla FCC (Federal Communications Commission) è entrato in scena un soggetto terzo. Anche Viasat ha chiesto di non approvare il lancio dei satelliti Starlink di seconda generazione.

Viasat e Kuiper Systems contro SpaceX

Lo scontro è iniziato a fine agosto, quando l'azienda di Jeff Bezos ha chiesto alla FCC di non concedere la licenza per il lancio dei nuovi satelliti della costellazione Starlink, in quanto non sono state rispettate le regole (SpaceX ha presentato due differenti configurazioni orbitali). L'azienda di Elon Musk aveva dichiarato che lo scopo di Kuiper Systems è ostacolare i piani di un concorrente e allo stesso tempo nascondere i suoi fallimenti.

Kuiper Systems ha successivamente risposto che SpaceX ha violato le regole in diverse occasioni, quindi la FCC non può accettare una richiesta che non rispetta le regole per l'ennesima volta. La sussidiaria di Amazon ha ricevuto ora l'appoggio di Viasat. Anche secondo l'azienda californiana, SpaceX non può chiedere la licenza per due differenti configurazioni orbitali. La stessa FCC aveva proibito agli operatori di telecomunicazioni di presentare due distinte richieste per l'uso della stessa banda di frequenza.

Lo scontro proseguirà sicuramente nelle prossime settimane, finché la FCC non deciderà di approvare o rigettare la richiesta di SpaceX. Jeff Bezos e Elon Musk sono anche avversari nella realizzazione del lander lunare.