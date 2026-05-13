Amazon porta l'e-commerce sugli Echo Show con Alexa+

La novità lanciata oggi da Amazon merita di essere segnalata: gli smart display Echo Show più grandi, quelli da 15 e 21 pollici, permettono ora di navigare e fare acquisti sull’e-commerce attraverso un’interfaccia del tutto simile a quella raggiungibile attraverso il sito e l’app. E non manca ovviamente l’integrazione di Alexa+, accessibile in Italia da metà aprile.

L’e-commerce di Amazon è sullo smart display

L’utente/cliente ha così la possibilità di cercare i prodotti, aprire le versioni complete delle schede, consultare le recensioni, guardare le immagini e chiedere supporto all’assistente AI, magari effettuando un confronto con le alternative disponibili. Si può interagire a voce o toccando lo schermo, in entrambi i modi se lo si trova più comodo.

Con un rollout immediato, la nuova esperienza di acquisto su Amazon attraverso gli Echo Show 15 ed Echo Show 21 è disponibile da oggi per tutti coloro che hanno accesso ad Alexa. Considerando che in Italia il nuovo assistente al momento è gratis per tutti, non ci sono limitazioni.

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