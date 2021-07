Inspiration4: Crew Dragon con toilet panoramica

Per la missione Inspiration4, che porterà per la prima volta quattro civili nello spazio, verrà utilizzata la navetta Crew Dragon “Resilience”. Non sarà tuttavia la stessa utilizzata nella missione Crew-1 di novembre 2020, ma una versione modificata con cupola panoramica, all'interno della quale è stata installata la toilet. Il lancio è previsto per metà settembre.

Crew Dragon: WC con vista spaziale

A fine marzo, SpaceX aveva condiviso su Twitter un'immagine della Crew Dragon. Il “naso” della navetta si apre per consentire l'aggancio alla Stazione Spaziale Internazionale. Il dock non è necessario per la missione Inspiration4, quindi l'azienda di Elon Musk ha modificato la punta del veicolo spaziale, aggiungendo una cupola in vetro con vista a 360 gradi. Non è noto se casualmente o volutamente, ma è certo che i membri dell'equipaggio vedranno un panorama spettacolare quando useranno la toilet.

Il lancio della Crew Dragon “Resilience” verrà ovviamente effettuato con il razzo Falcon 9 da Cape Canaveral. I quattro civili orbiteranno intorno alla Terra per tre giorni, durante i quali svolgeranno diversi esperimenti scientifici. La missione Inspiration4 inaugurerà il cosiddetto “turismo spaziale” (quelli di Richard Branson e Jeff Bezos sono voli suborbitali). Successivamente sarà il turno di Space Adventures e AX-1.

Rimanendo in tema SpaceX, la NASA ha comunicato che la Cargo Dragon si prepara al ritorno sulla Terra. Il veicolo spaziale ha portato rifornimenti e attrezzature sulla ISS all'inizio di giugno, tra cui i pannelli solari che gli astronauti hanno installato durante tre passeggiate spaziali. La diretta streaming può essere seguita domani pomeriggio sul canale della NASA.