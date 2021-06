Jeff e Mark Bezos, due fratelli nello spazio con Blue Origin

Avete già programmato le vacanze estive? Mare? Montagna? Lago? Città d'arte? Jeff Bezos andrà nello spazio e ci porterà il fratello Mark. L'uomo più ricco al mondo se lo può permettere. Il 20 luglio, i due saranno a bordo del primo volo di New Shepard che porterà un turista lontano dalla Terra.

Blue Origin: New Shepard e i fratelli Bezos nello spazio

L'iniziativa è stata annunciata un paio mesi di fa, con il via all'asta che assegnerà il biglietto: già quasi 6.000 i partecipanti, da 143 paesi diversi. Ad oggi l'offerta più alta è pari a 2,8 milioni di dollari. Il denaro raccolto sarà destinato all'associazione Club for the Future fondata nel 2019 (dalla stessa Blue Origin) e impegnata a coinvolgere i giovani nello studio delle materie scientifiche.

Fin da quando avevo cinque anni, ho sognato di poter volare nello spazio. Il 20 luglio lo farò insieme a mio fratello. La più grande avventura, con il mio migliore amico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jeff Bezos (@jeffbezos)

Nell'immagine qui sotto le fasi del viaggio, dal decollo fino al raggiungimento dell'apogeo a circa 100 Km dal suolo, per poi cimentarsi in un atterraggio morbido con velocità stimata intorno a 1,6 Km/h, nel deserto del Texas.

Il 20 luglio, Jeff Bezos si sarà appena liberato di un carico piuttosto importante: un paio di settimane prima il passaggio di consegne ad Andy Jassy per quanto riguarda il ruolo di CEO Amazon. La data scelta non è affatto casuale, in quanto il 5 luglio si celebreranno i 27 anni falla fondazione della società, arrivata in meno di tre decenni a dominare il mercato e-commerce, quello cloud e non solo.