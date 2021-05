Space Adventures: Yusaku Maezawa sulla ISS

La NASA ha annunciato che quattro civili verranno ospitati a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Prima dell’equipaggio della Crew Dragon di SpaceX, sulla ISS arriveranno Yusaku Maezawa e il suo assistente Yozo Hirano, grazie a Space Adventures, azienda statunitense che opera nel settore del turismo spaziale.

Yusaku Maezawa è un miliardario giapponese, fondatore di Zozotown, il più grande sito di moda al dettaglio del Giappone. L’imprenditore ha già prenotato un posto per la missione dearMoon che prevede un giro intorno alla Luna con lo Starship di SpaceX nel 2023. Nell’attesa Maezawa ha deciso di partecipare al viaggio organizzato da Space Adventures, insieme al suo assistente di produzione.

I due civili raggiungeranno la ISS a bordo della navicella Soyuz MS-20 pilotata dal cosmonauta Alexander Misurkin. Il decollo è previsto per l’8 dicembre dallo Yuri Gagarin Cosmonaut Training Center di Star City (Russia). La durata del viaggio sarà di 12 giorni. Maezawa ha già superato gli esami medici e da giugno inizierà l’addestramento di circa tre mesi. L’esperienza verrà documentata attraverso il suo canale YouTube.

Eric Anderson, CEO di Space Adventures, ha dichiarato:

Siamo entusiasti per Maezawa-san e siamo onorati di avergli offerto questa opportunità di volare nello spazio. Volerà sulla navicella Soyuz, visitando la stazione spaziale come i nostri precedenti clienti. Questa è la prima volta che due clienti voleranno insieme e la prima missione turistica sulla ISS in un decennio! Benvenuto nello spazio, Yusaku!