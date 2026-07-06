Il drone che sfida il Guinness: Quantum Systems vola a 699 km/h

Si chiama Apex Recordhunter ed è il nuovo drone progettato a Monaco di Baviera da Quantum Systems che, come si può intuire dal nome, è a caccia di un Guinness dei primati. Il suo team N3XT afferma di aver raggiunto la velocità di 699 km/h in un test eseguito internamente. Il record andrà comunque certificato da una realtà esterna, affrontando una serie di prove codificate. Al momento la medaglia d’oro è attribuita a un’unità da 658 km/h.

699 km/h per il nuovo drone di Quantum Systems

L’iniziativa è portata avanti dalla società tedesca in collaborazione con la sua divisione ucraina WIY Drones, come parte di una ricerca che punta a sviluppare droni intercettori da impiegare in uno scenario di guerra. Tra le caratteristiche in dotazione ci sono anche la capacità di trasportare un carico da 0,5 kg e la trasmissione dei dati in tempo reale, così da consentirne il controllo attraverso una visuale in prima persona.

Perché l’Ucraina è coperta da cavi di fibra ottica

Da quando è iniziata la guerra con la Russia, l’esercito dell’Ucraina ha fatto ampio uso di questa tecnologia. In molti casi, le unità non inviano le immagini in modalità wireless, ma attraverso matasse di lunghissimi cavi di fibra ottica. Dopo essersi srotolate, si depositano inevitabilmente a terra, ricoprendo tutto ciò che si trova sotto. L’impatto sul territorio è enorme, il video seguente lo testimonia.

Ci sono altri droni a contendere il record

Chi segue con attenzione gli sviluppi in questo ambito non farà fatica a ricordare un altro drone che, nei mesi scorsi, ha addirittura superato questa soglia: si tratta di Blackbird. È stato sviluppato come un progetto amatoriale ed è l’opera di due appassionati neozelandesi che affermano di essersi spinti fino a raggiungere i 730 km/h. Anche in questo caso, così come per Apex Recordhunter, il record non è ancora stato certificato.