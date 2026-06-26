Nella capsula Starfall di SpaceX c'era lievito di birra

Lo scorso 23 giugno, SpaceX ha completato una missione molto particolare e “segreta”. Il nome Starfall Demo indica chiaramente che si tratta di una prima dimostrazione. Starfall è una piccola capsula a forma di disco che potrebbe essere usata per ricerca scientifica e produzione di materiali in condizioni di microgravità o consegne punto-punto. In questo caso c’erano lieviti di birra.

Brewery Archive Space Exposure Demonstrator

Nella pagina relativa alla missione è scritto solo che la missione Starfall Demo è iniziata alle ore 6:53 (le 12:53 italiane) del 23 giugno con il lancio del razzo Falcon 9 dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Non c’è nessuna informazione sulla capsula, né sul carico. La diretta streaming è stata interrotta dopo il ritorno del primo stadio sulla nave drone nell’Oceano Atlantico.

Watch Falcon 9 launch the Starfall Demo mission to orbit from Florida https://t.co/cxgrchwMco — SpaceX (@SpaceX) June 23, 2026

Alcuni dati su Starfall sono stati rivelati dalla FAA (Federal Aviation Administration): diametro di 3,1 metri, altezza di 75 centimetri, peso di circa 2.100 Kg, capacità di carico di circa 1.000 Kg, telaio in alluminio e scudo termico in fibra di carbonio. Non ha propulsori tradizionali, ma solo un sistema di controllo dell’assetto che sfrutta azoto compresso per orientare lo scudo termico verso l’atmosfera terrestre.

Il rilascio della capsula e l’ammaraggio nell’Oceano Pacifico (frenato da un paracadute) sono avvenuti correttamente. Starbase Brewing ha svelato che uno dei payload era il suo Brewery Archive Space Exposure Demonstrator con diversi tipi di lievito per birra, lievito per distillazione e lievito per vino provenienti da tutto il mondo. Erano presenti anche semi di diverse piante autoctone del Texas, tra cui i lupini blu. Lievito e semi verranno analizzati per vedere come si sono adattati all’ambiente spaziale.

Come si può leggere sul sito ufficiale dell’azienda texana, l’obiettivo è realizzare la prima birra sulla Luna e su Marte. SpaceX ha scritto su X che Starfall consentirà un accesso regolare ed economico all’ambiente di microgravità per la ricerca scientifica e la produzione nello spazio. Le aziende potranno ad esempio sfruttare queste condizioni uniche per la produzione di farmaci, semiconduttori, alimenti e cosmetici.

Utilizzando il razzo Starship, SpaceX potrebbe anche effettuare consegne rapide punto-punto su eventuali campi di battaglia attraverso centinaia di capsule Starfall.