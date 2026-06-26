Starfall di SpaceX: cos'è la capsula per la produzione nello spazio

Il 23 giugno, SpaceX ha lanciato il suo razzo Falcon 9 in Florida per la dimostrazione di Starfall. E se non si ha idea di cosa si tratti, è normale, poiché si tratta di una capsula completamente nuova che l’azienda di Elon Musk intende proporre per usi ben precisi.

Per il momento, l’azienda non si è sbottonata più di tanto. Del resto, secondo il sito Space.com, SpaceX ha interrotto la trasmissione della missione 10 minuti dopo il decollo del razzo. Si tratta di una pratica solitamente associata a missioni sensibili per la sicurezza nazionale.

Cosa sappiamo di Starfall di SpaceX

Ma, in ogni caso, sappiamo già che aspetto ha questa capsula e a cosa servirà. Infatti, sul proprio account X, SpaceX ha condiviso un rendering, e ha anche spiegato che la missione del 23 giugno ha permesso di mostrare un nuovo veicolo che consentirà un accesso regolare e accessibile all’ambiente di microgravità a fini di ricerca scientifica e produzione spaziale . La capsula dovrebbe ammarare nell’Oceano Pacifico.

Secondo un articolo di Bloomberg, la produzione spaziale potrebbe essere utilizzata per realizzare nuovi prodotti farmaceutici, semiconduttori, alimenti o cosmetici, sfruttando le condizioni di tale ambiente.

Si conoscono anche le dimensioni di Starfall. Secondo Space.com, Starfall è una capsula a forma di disco alta 75 centimetri e con un diametro di 3,1 metri. Pesa circa 2.100 chilogrammi, può trasportare fino a 1.000 chilogrammi di carico ed è più compatta della capsula Dragon, usata per le missioni con equipaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale.

La costellazione di satelliti Starmind

Da notare, inoltre, che SpaceX ha appena svelato il marchio Starmind. L’azienda ha presentato una richiesta ufficiale per ottenere il marchio registrato. Questo sarà il nome della costellazione di satelliti che SpaceX intende utilizzare come data center nello spazio, per soddisfare il fabbisogno energetico dell’intelligenza artificiale.