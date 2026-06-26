Google Finanza per Android, l'AI spiega i movimenti di Borsa

Google Finanza è stata per anni solo una scheda del browser, utile senza dubbio, ma non abbastanza da competere con Yahoo Finance, Robinhood, Bloomberg o qualsiasi app dove gli investitori controllano i prezzi venti volte al giorno, direttamente dal telefono. Adesso diventa un’app per Android, con dati di mercato in tempo reale, notizie finanziarie live, e una funzionalità AI chiamata “Key Moments” che spiega perché un titolo si sta muovendo.

La versione iOS arriva nei prossimi mesi. Altre funzionalità, come la possibilità di ascoltare le conference call sugli utili in diretta, sono in arrivo.

Cosa offre l’app Google Finanza su Android

L’app per Android offre:

Watchlist personali ;

; Dati di mercato in tempo reale ;

; Notizie finanziarie live ;

; “Key Moments” : l’AI di Google che analizza i movimenti dei titoli e spiega il perché. Quindi, non solo “Apple +3,2%”, ma perché quel +3,2% sta accadendo adesso.

: l’AI di Google che analizza i movimenti dei titoli e spiega il perché. Quindi, non solo “Apple +3,2%”, ma perché quel +3,2% sta accadendo adesso. Portafogli globali : si vedranno i propri investimenti in un’unica dashboard che traccia le posizioni e le loro prestazioni. I portafogli esistenti appaiono automaticamente. È possibile crearne di nuovi caricando file o descrivendo gli investimenti al chatbot.

: si vedranno i propri investimenti in un’unica dashboard che traccia le posizioni e le loro prestazioni. I portafogli esistenti appaiono automaticamente. È possibile crearne di nuovi caricando file o descrivendo gli investimenti al chatbot. Ricerca AI : si possono chiedere cose come quali settori sono attualmente sottorappresentati nel mio portafoglio? e ottenere analisi basate sulle proprie posizioni reali.

: si possono chiedere cose come e ottenere analisi basate sulle proprie posizioni reali. Attività automatiche: è possibile impostare briefing con prompt in linguaggio naturale, riassunti giornalieri delle variazioni di mercato, analisi delle prestazioni delle vostre posizioni. Una volta configurate, Google Finance lavora in background.

Portafogli e attività sono disponibili sul web da oggi. Arriveranno nell’app nei prossimi mesi.