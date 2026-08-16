ASUS Vivobook S14: leggero, potente e oggi in super offerta

Vuoi acquistare un computer portatile che sia potente e leggero ma non vuoi spendere una barcata di soldi? Allora approfitta di questa occasione che ti stiamo segnalando. Se vai immediatamente su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello l’ASUS Vivobook S14 a soli 699 euro, invece che 879 euro.

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ASUS Vivobook S14 è il notebook perfetto

Per quello che offre e per quello che costa l’ASUS Vivobook S14 è sicuramente uno dei migliori acquisti che puoi fare oggi nella categoria. Garantisce ottime prestazioni grazie al potente processore Snapdragon X1 con GPU Adreno e NPU dedicata, offrendo anche un basso consumo energetico per poterlo usare in giro per molto più tempo. Inoltre pesa solo 1,11 kg e ha uno spessore di appena 1,8 cm.

A supporto del potente processore troviamo 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB, più il sistema operativo Windows 11 Home. Gode di un display IPS da 14 pollici con luminosità massima di 400 nit, risoluzione 2,5 K e colori sRGB al 100% per offrire una visione perfetta che non affatica la vista. Possiede poi una tastiera compatta senza tastierino numerico con retroilluminazione, tasti silenziosi e un touchpad bello grande e fluido. Potrai avvalerti delle porte USB 4 e HDMI 2.1, della tecnologia WiFi 6E e della webcam integrata.

Un grandissimo notebook dunque che potrai avere a molto meno del suo prezzo. Perciò fiondati su Amazon e acquista il tuo ASUS Vivobook S14 a soli 699 euro, invece che 879 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa in pochi giorni senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.