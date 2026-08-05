ASUS VivoBook con Intel Core i7, 16GB di RAM e SSD da 512 a meno di 750€

Stai cercando un computer portatile che sia potente e possa durare nel tempo ma non vuoi spendere un mucchio di soldi? Allora dai un’occhiata a questa grandissima occasione. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello l’ASUS VivoBook con Intel Core i7 a 749,55 euro, applicando il coupon visibile in pagina.

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ASUS VivoBook ha il giusto rapporto qualità prezzo

In questo momento è veramente difficile trovare qualcosa di meglio dell’ASUS VivoBook. Si distingue sicuramente per il suo rapporto qualità prezzo. Offre ottime prestazioni montando il potente processore Intel Core i7 150U, con 10 core, 12 thread e frequenza massima di 5.4 GHz. In più viene supportato da ben 16 GB di RAM DDR5 e da un SSD NVMe di ben 512 GB. Mentre il sistema operativo già installato è Windows 11 Pro.

Ha un ottimo display da 15,6 pollici FHD con trattamento antiriflesso e pannello IPS perfettamente visibile da qualsiasi angolazione. C’è una webcam integrata e le tecnologie di connessione WiFi 6 e Bluetoooth 5.3. La tastiera ha un layout compatto con tastierino numerico e un touchpad integrato molto sensibile e fluido. Potrai avvalerti delle porte USB Type-C 3.2, USB 3.2 Type-A, HDMI e Jack udio combinato. Il tutto pesa solo 1,7 kg e ha uno spessore di 1,8 cm.

Affrettati perché sicuramente un’occasione del genere non potrà durare molto tempo e sarebbe un peccato perderla. Perciò fiondati su Amazon e acquista il tuo ASUS VivoBook con Intel Core i7 a 749,55 euro, applicando il coupon visibile in pagina. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.