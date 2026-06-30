 msi Modern 15 con i5, Intel Iris Xe, 512GB PCIe4 e 16GB RAM a 489€
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msi Modern 15 con i5, Intel Iris Xe, 512GB PCIe4 e 16GB RAM a 489€

Ottimo prezzo per il portatile msi Modern 15 da 15,6 pollici, con Intel Core i5, Intel Iris Xe, 512GB PCIe4 e 16GB RAM, oggi a 489€.
msi Modern 15 con i5, Intel Iris Xe, 512GB PCIe4 e 16GB RAM a 489€
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Ottimo prezzo per il portatile msi Modern 15 da 15,6 pollici, con Intel Core i5, Intel Iris Xe, 512GB PCIe4 e 16GB RAM, oggi a 489€.
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msi Modern 15: prezzo eccellente per un ottimo laptop

Senza ombra di dubbio possiamo dire che in questo momento il rapporto qualità prezzo dell’msi Modern 15 è davvero molto interessante e difficilmente potrai trovare qualcosa di meglio. Si presenta con un display da 15,6 pollici estremamente luminoso e con bassa emissione di luce blu per evitare l’affaticamento visivo. Offre una tastiera compatta retroilluminata con layout in italiano, tastierino numerico e touchpad sensibile al tocco. Inoltre ha una webcam integrata con otturatore fisico per una maggiore privacy.

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A bordo troviamo il potente processore Intel Core i5 1334U con 16 GB di RAM DDR4 a 3200 MHz a supporto e il sistema operativo Windows 11 Home. C’è poi un SSD PCIe4 da 512 GB che velocizza l’accensione e la partenza dei programmi e ti consente di archiviare ciò che desideri senza troppi sacrifici. Ottima anche la scheda grafica, una Intel Iris Xe, che offre buone prestazioni anche se non è un computer da gaming. Offre una grande batteria che dura a lungo, 4 porte USB, una porta Ethernet e una porta HDMI.

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Per il prezzo è indubbiamente uno dei migliori laptop di oggi. Dunque prima che le unità disponibili spariscano vai su Amazon e acquista il tuo msi Modern 15 a 489 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

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Pubblicato il 30 giu 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
30 giu 2026
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