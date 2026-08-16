 Nothing Phone (3): più stile, più prestazioni, stesso prezzo
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Nothing Phone (3): più stile, più prestazioni, stesso prezzo

L'inimitabile nothing Phone (3), nella versione da 12 GB di RAM e 256 GB, è in offerta su Amazon a 519 euro con lo sconto del 39%.
Nothing Phone (3): più stile, più prestazioni, stesso prezzo
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L'inimitabile nothing Phone (3), nella versione da 12 GB di RAM e 256 GB, è in offerta su Amazon a 519 euro con lo sconto del 39%.
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Distinguiti in ogni aspetto con uno degli smartphone più iconici e inimitabili del momento a un prezzo davvero molto interessante. Stiamo parlando ovviamente del Nothing Phone (3) che ora su Amazon puoi avere a 519 euro, invece che 849 euro.

Sembra incredibile ma ti assicuro che tutto vero. Grazie allo sconto del 39% sul prezzo di listino oggi puoi risparmiare la bellezza di 330 euro sul totale. Inoltre puoi decidere di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

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Nothing Phone (3): ancora più spettacolare

Il Nothing Phone (3) è chiaramente uno smartphone che punta moltissimo sul design, riuscendo a distinguersi sempre da tutti gli altri dispositivi. Oltre ad avere un ottimo display OLED da 6,67 pollici con refresh rate da 120 Hz e luminosità massima di 4500 nit, c’è l’interfaccia Glyph con un piccolo display LED che potrai personalizzare con tantissime funzionalità. Ha un peso importante di 218 grammi e uno spessore di 9 mm, eppure risulta estremamente comodo.

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Il sistema operativo che troviamo a bordo è Nothing OS 3.5 basato su Android 15 con il potente processore Snapdragon 8s Gen 4 e 12 GB di RAM che spingono forte sull’acceleratore. Mentre la memoria interna in questa versione è da 256 GB. Gode poi di una straordinaria batteria da 5110 mAh con ricarica velocissima da 65 W e ricarica wireless da 15 W. Ha una fotocamera posteriore con ultra grandangolare, teleobiettivo 3x e sensore principale tutti da 50 MP. Anche la fotocamera frontale per selfie è da 50 MP.

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Queste sono soltanto alcune delle straordinarie caratteristiche di uno smartphone che si distingue immediatamente. Oggi il prezzo è ottimo per cui vai subito su Amazon e acquista il tuo Nothing Phone (3) a 519 euro, invece che 849 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

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Pubblicato il 16 ago 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
16 ago 2026
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