 POCO X8 Pro (8/512GB) vince a mani basse il confronto con i mid-range
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POCO X8 Pro (8/512GB) vince a mani basse il confronto con i mid-range

Tra gli smartphone di fascia media il POCO X8 Pro, soprattutto nella versione da 512GB, è uno dei migliori e oggi è in offerta su Amazon.
POCO X8 Pro (8/512GB) vince a mani basse il confronto con i mid-range
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Tra gli smartphone di fascia media il POCO X8 Pro, soprattutto nella versione da 512GB, è uno dei migliori e oggi è in offerta su Amazon.
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Approfitta di questa promozione che ti stiamo segnalando per portarti a caso uno smartphone potente e con una batteria gigantesca a un prezzo davvero interessante. Stiamo parlando del mitico POCO X8 Pro che oggi su Amazon puoi avere a 379,90 euro, invece che 449,90 euro.

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POCO X8 Pro: un best buy a questo prezzo

Il POCO X8 Pro è sicuramente, nella fascia media, uno dei migliori smartphone e quindi a questa cifra è da prendere al volo. Non è uno smartphone leggerissimo ma è molto robusto. Ha un peso infatti di 201 grammi circa e uno spessore di 8,38 mm con resistenza certificata all’acqua e alla polvere di grado IP68. Il suo peso è giustificato da una super batteria da 6500 mAh in grado di arrivare tranquillamente fino a sera con ancora il 30% dell’autonomia. E gode di una ricarica velocissima da 100 W.

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Ha un generoso e luminoso display AMOLED da 6,59 pollici con frequenza di aggiornamento da 120 Hz. A muoverlo c’è il potente processore MediaTek Dimensity 8500-Ultra a 4 nm con 8 GB di RAM e una memoria interna da ben 512 GB. Troviamo poi un ottimo scomparto fotografico con una fotocamera posteriore principale da 50 MP e sensore d’immagini Sony IMX882. Mentre la fotocamera frontale per i selfie è da 20 MP. Inoltre potrai avvalerti delle funzioni con l’intelligenza artificiale integrata e di due SIM.

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Una grandissima promozione da non farsi scappare per nessun motivo al mondo. Perciò corri su Amazon e acquista il tuo POCO X8 Pro a soli 379,90 euro, invece che 449,90 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

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Pubblicato il 15 ago 2026

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Michea Elia
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15 ago 2026
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