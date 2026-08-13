Scarica gli sfondi ufficiali dei Pixel 11 in alta risoluzione

Non è trascorso nemmeno un giorno dalla presentazione ufficiale dei Pixel 11 ed ecco che sono già disponibili per il download gli sfondi ufficiali che Google ha realizzato per i suoi nuovi smartphone. Li ha messi a disposizione la redazione del sito YTECHB, caricandoli in una cartella Drive accessibile da tutti.

In download gli sfondi ufficiali dei Pixel 11

Le immagini sono un mix di elementi naturali e astratti, pensate per abbinarsi alle colorazioni dei modelli lanciati: quello base, il Pro, il più grande Pro XL e il pieghevole Pro Fold che ancora una volta non vedremo arrivare da noi.

Rivediamo le specifiche tecniche integrate dai tre smartphone presentati da Google e destinati al nostro mercato. Ricordiamo che sono già in preordine anche su Amazon.

Pixel 11

Display Actua da 160 millimetri con pannello OLED, risoluzione 2424×1080 pixel (422 ppi, proporzioni 20:9), refresh rate da 60 a 120 Hz, vetro di protezione Corning Gorilla Glass Victus 2, luminosità fino a 3.000 nit e HDR;

processore Tensor G6 con coprocessore di sicurezza Titan M3;

12 GB di RAM;

256 o 512 GB di memoria interna;

tripla fotocamera posteriore da 48 megapixel (f/1,7, campo visivo 85°, sensore 1/1,56″, messa a fuoco macro), 13 megapixel (f/2.2, campo visivo 120°, sensore 1/3,1″, ultra grandangolo) e 10,8 megapixel (f/3.1, campo visivo 23°, sensore 1/3,2″, teleobiettivo 5x);

fotocamera anteriore da 10,5 megapixel (f/2.2, campo visivo 95°, messa a fuoco automatica);

registrazione video fino a 4K e 60 fps, audio stereo;

Dual SIM (nano SIM ed eSIM);

altoparlanti stereo e tre microfoni con eliminazione del rumore e suono spaziale;

connettività Wi-Fi 6E, 5G, Bluetooth 6, NFC, Google Cast e GPS;

batteria da 4.840 mAh con autonomia di oltre 30 ore e ricarica rapida cablata tramite USB-C 3.2 da 30 W o wireless fino a 25 W;

dimensioni 152,8×72,0x8,6 millimetri, peso 197 grammi;

retro in vetro lucido con Corning Gorilla Glass Victus 2, finitura satinata e scocca in alluminio di grado aerospaziale, rivestimento anti-impronta;

certificazione IP68;

colorazioni Viola glicine, Verde pistacchio, Rosa ibisco e Nero ossidiana.

Pixel 11 Pro

Display Actua da 161 millimetri con pannello OLED, risoluzione 2856×1280 pixel (495 ppi, proporzioni 20:9), refresh rate da 1 a 120 Hz, vetro di protezione Corning Gorilla Glass Victus 2, luminosità fino a 3.600 nit e HDR;

sistema HiLight;

processore Tensor G6 con coprocessore di sicurezza Titan M3;

12 o 16 GB di RAM;

256 GB, 512 GB o 1 TB di memoria interna;

tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel (f/1,68, campo visivo 82°, sensore 1/1,3″, grandangolo), 48 megapixel (f/1.7, campo visivo 123°, sensore 1/2,51″, ultra grandangolo) e 48 megapixel (f/2.8, campo visivo 23°, sensore 1/1,95″, zoom ottico 5x);

fotocamera anteriore da 42 megapixel (f/2.2, campo visivo 103°, messa a fuoco automatica);

registrazione video fino a 8K e 30 fps oppure 4K e 60 fps, audio stereo;

Dual SIM (nano SIM ed eSIM);

altoparlanti stereo e tre microfoni con eliminazione del rumore e suono spaziale;

connettività Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 6, NFC, Google Cast, GPS e chip a banda ultralarga;

batteria da 4.850 mAh con autonomia di oltre 30 ore e ricarica rapida cablata tramite USB-C 3.2 da 30 W o wireless fino a 25 W;

dimensioni 152,7×71,9×8,4 millimetri, peso 204 grammi;

retro in vetro opaco e liscio al tatto con Corning Gorilla Glass Victus 2, finitura lucida e scocca in

alluminio di grado aerospaziale, rivestimento anti-impronta;

alluminio di grado aerospaziale, rivestimento anti-impronta; certificazione IP68;

colorazioni Rosa opaco, Verde oliva, Grigio nebbia e Nero ossidiana opaco.

Pixel 11 Pro XL

Display Actua da 171 millimetri con pannello OLED, risoluzione 2992×1344 pixel (486 ppi, proporzioni 20:9), refresh rate da 1 a 120 Hz, vetro di protezione Corning Gorilla Glass Victus 2, luminosità fino a 3.600 nit e HDR;

sistema HiLight;

processore Tensor G6 con coprocessore di sicurezza Titan M3;

12 o 16 GB di RAM;

256 GB, 512 GB o 1 TB di memoria interna;

tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel (f/1,68, campo visivo 82°, sensore 1/1,3″, grandangolo), 48 megapixel (f/1.7, campo visivo 123°, sensore 1/2,51″, ultra grandangolo) e 48 megapixel (f/2.8, campo visivo 23°, sensore 1/1,95″, zoom ottico 5x);

fotocamera anteriore da 42 megapixel (f/2.2, campo visivo 103°, messa a fuoco automatica);

registrazione video fino a 8K e 30 fps oppure 4K e 60 fps, audio stereo;

Dual SIM (nano SIM ed eSIM);

altoparlanti stereo e tre microfoni con eliminazione del rumore e suono spaziale;

connettività Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 6, NFC, Google Cast, GPS e chip a banda ultralarga;

batteria da 5.000 mAh con autonomia di oltre 30 ore e ricarica rapida cablata tramite USB-C 3.2 da 45 W o wireless fino a 25 W;

dimensioni 162,7×76,5×8,5 millimetri, peso 226 grammi;

retro in vetro opaco e liscio al tatto con Corning Gorilla Glass Victus 2, finitura lucida e scocca in

alluminio di grado aerospaziale, rivestimento anti-impronta;

alluminio di grado aerospaziale, rivestimento anti-impronta; certificazione IP68;

colorazioni Rosa opaco, Verde oliva, Grigio nebbia e Nero ossidiana opaco.