Scarica gli sfondi ufficiali dei Pixel 11 in alta risoluzione

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Gli sfondi ufficiali dei Pixel 11 sono già disponibili per il download: immagini ispirate alla natura e ai colori della nuova gamma.
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Gli sfondi ufficiali dei Pixel 11 sono già disponibili per il download: immagini ispirate alla natura e ai colori della nuova gamma.
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Non è trascorso nemmeno un giorno dalla presentazione ufficiale dei Pixel 11 ed ecco che sono già disponibili per il download gli sfondi ufficiali che Google ha realizzato per i suoi nuovi smartphone. Li ha messi a disposizione la redazione del sito YTECHB, caricandoli in una cartella Drive accessibile da tutti.

Preordina Pixel 11 su Amazon

In download gli sfondi ufficiali dei Pixel 11

Le immagini sono un mix di elementi naturali e astratti, pensate per abbinarsi alle colorazioni dei modelli lanciati: quello base, il Pro, il più grande Pro XL e il pieghevole Pro Fold che ancora una volta non vedremo arrivare da noi.

Uno degli sfondi ufficiali dei Pixel 11, in questo caso il Pro Fold

Rivediamo le specifiche tecniche integrate dai tre smartphone presentati da Google e destinati al nostro mercato. Ricordiamo che sono già in preordine anche su Amazon.

Pixel 11

  • Display Actua da 160 millimetri con pannello OLED, risoluzione 2424×1080 pixel (422 ppi, proporzioni 20:9), refresh rate da 60 a 120 Hz, vetro di protezione Corning Gorilla Glass Victus 2, luminosità fino a 3.000 nit e HDR;
  • processore Tensor G6 con coprocessore di sicurezza Titan M3;
  • 12 GB di RAM;
  • 256 o 512 GB di memoria interna;
  • tripla fotocamera posteriore da 48 megapixel (f/1,7, campo visivo 85°, sensore 1/1,56″, messa a fuoco macro), 13 megapixel (f/2.2, campo visivo 120°, sensore 1/3,1″, ultra grandangolo) e 10,8 megapixel (f/3.1, campo visivo 23°, sensore 1/3,2″, teleobiettivo 5x);
  • fotocamera anteriore da 10,5 megapixel (f/2.2, campo visivo 95°, messa a fuoco automatica);
  • registrazione video fino a 4K e 60 fps, audio stereo;
  • Dual SIM (nano SIM ed eSIM);
  • altoparlanti stereo e tre microfoni con eliminazione del rumore e suono spaziale;
  • connettività Wi-Fi 6E, 5G, Bluetooth 6, NFC, Google Cast e GPS;
  • batteria da 4.840 mAh con autonomia di oltre 30 ore e ricarica rapida cablata tramite USB-C 3.2 da 30 W o wireless fino a 25 W;
  • dimensioni 152,8×72,0x8,6 millimetri, peso 197 grammi;
  • retro in vetro lucido con Corning Gorilla Glass Victus 2, finitura satinata e scocca in alluminio di grado aerospaziale, rivestimento anti-impronta;
  • certificazione IP68;
  • colorazioni Viola glicine, Verde pistacchio, Rosa ibisco e Nero ossidiana.

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Pixel 11 Pro

  • Display Actua da 161 millimetri con pannello OLED, risoluzione 2856×1280 pixel (495 ppi, proporzioni 20:9), refresh rate da 1 a 120 Hz, vetro di protezione Corning Gorilla Glass Victus 2, luminosità fino a 3.600 nit e HDR;
  • sistema HiLight;
  • processore Tensor G6 con coprocessore di sicurezza Titan M3;
  • 12 o 16 GB di RAM;
  • 256 GB, 512 GB o 1 TB di memoria interna;
  • tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel (f/1,68, campo visivo 82°, sensore 1/1,3″, grandangolo), 48 megapixel (f/1.7, campo visivo 123°, sensore 1/2,51″, ultra grandangolo) e 48 megapixel (f/2.8, campo visivo 23°, sensore 1/1,95″, zoom ottico 5x);
  • fotocamera anteriore da 42 megapixel (f/2.2, campo visivo 103°, messa a fuoco automatica);
  • registrazione video fino a 8K e 30 fps oppure 4K e 60 fps, audio stereo;
  • Dual SIM (nano SIM ed eSIM);
  • altoparlanti stereo e tre microfoni con eliminazione del rumore e suono spaziale;
  • connettività Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 6, NFC, Google Cast, GPS e chip a banda ultralarga;
  • batteria da 4.850 mAh con autonomia di oltre 30 ore e ricarica rapida cablata tramite USB-C 3.2 da 30 W o wireless fino a 25 W;
  • dimensioni 152,7×71,9×8,4 millimetri, peso 204 grammi;
  • retro in vetro opaco e liscio al tatto con Corning Gorilla Glass Victus 2, finitura lucida e scocca in
    alluminio di grado aerospaziale, rivestimento anti-impronta;
  • certificazione IP68;
  • colorazioni Rosa opaco, Verde oliva, Grigio nebbia e Nero ossidiana opaco.

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Pixel 11 Pro XL

  • Display Actua da 171 millimetri con pannello OLED, risoluzione 2992×1344 pixel (486 ppi, proporzioni 20:9), refresh rate da 1 a 120 Hz, vetro di protezione Corning Gorilla Glass Victus 2, luminosità fino a 3.600 nit e HDR;
  • sistema HiLight;
  • processore Tensor G6 con coprocessore di sicurezza Titan M3;
  • 12 o 16 GB di RAM;
  • 256 GB, 512 GB o 1 TB di memoria interna;
  • tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel (f/1,68, campo visivo 82°, sensore 1/1,3″, grandangolo), 48 megapixel (f/1.7, campo visivo 123°, sensore 1/2,51″, ultra grandangolo) e 48 megapixel (f/2.8, campo visivo 23°, sensore 1/1,95″, zoom ottico 5x);
  • fotocamera anteriore da 42 megapixel (f/2.2, campo visivo 103°, messa a fuoco automatica);
  • registrazione video fino a 8K e 30 fps oppure 4K e 60 fps, audio stereo;
  • Dual SIM (nano SIM ed eSIM);
  • altoparlanti stereo e tre microfoni con eliminazione del rumore e suono spaziale;
  • connettività Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 6, NFC, Google Cast, GPS e chip a banda ultralarga;
  • batteria da 5.000 mAh con autonomia di oltre 30 ore e ricarica rapida cablata tramite USB-C 3.2 da 45 W o wireless fino a 25 W;
  • dimensioni 162,7×76,5×8,5 millimetri, peso 226 grammi;
  • retro in vetro opaco e liscio al tatto con Corning Gorilla Glass Victus 2, finitura lucida e scocca in
    alluminio di grado aerospaziale, rivestimento anti-impronta;
  • certificazione IP68;
  • colorazioni Rosa opaco, Verde oliva, Grigio nebbia e Nero ossidiana opaco.

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Fonte: YTECHB

Pubblicato il 13 ago 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
13 ago 2026
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