Pixel 11 Pro Fold: ufficiale il nuovo smartphone pieghevole

Insieme ai Pixel 11, Pixel 11 Pro e Pixel 11 Pro XL è stato annunciato anche il Pixel 11 Pro Fold, quarto smartphone pieghevole di Google con diversi miglioramenti hardware e software. Purtroppo, come i suoi tre predecessori, non arriverà in Italia tramite distribuzione ufficiale.

Pixel 11 Pro Fold: specifiche e prezzo

Il nuovo Pixel 11 Pro Fold conserva il design del precedente Pixel 10 Pro Fold. L’unica differenza visibile dall’esterno è lo spostamento del flash LED all’interno del modulo fotografico posteriore che ha permesso quindi di ridurre la larghezza. È circa il 10% più leggero e 1 millimetro più sottile. Google ha ridotto anche lo spessore delle cornici intorno al display interno.

Google ha mantenuto la certificazione IP68 e migliorato la resistenza complessiva utilizzando una cover posteriore in fibra di vetro e un rivestimento in ceramica per il vetro dello schermo esterno. Il display OLED Super Actua Flex interno ha una diagonale di 8 pollici, risoluzione di 2152×2076 pixel, refresh rate variabile (1-120 Hz) e luminosità massima di 2.000 nits. Il display OLED Super Actua esterno ha una diagonale di 6,5 pollici, risoluzione di 2342×1080 pixel, refresh rate variabile (1-120 Hz) e luminosità massima di 3.600 nits.

Queste sono le altre specifiche: processore Tensor G6, 16 GB di RAM, 256/512 GB o 1 TB di storage, tre fotocamere posteriori da 48, 10,5 e 10,8 megapixel (principale, ultra grandangolare e tele con zoom ottico 5x), fotocamere esterna e interna da 10 megapixel, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6, GPS, Galileo, satellite, NFC e 5G, porta USB Type-C, altoparlanti stereo, lettore di impronte digitali e batteria da 4.806 mAh con supporto per ricarica rapida da 30 Watt con cavo e wireless Qi 2.2 da 25 Watt.

Il sistema operativo è Android 17. Google garantisce 7 anni di aggiornamenti software. Ovviamente ci sono tutte le funzionalità AI, incluse quelle che sfruttano Gemini (il modello Gemini Nano è installato sullo smartphone). Il prezzo base è 1.899 dollari, 100 dollari in più rispetto al Pixel 10 Pro Fold. Sarà in vendita dal 20 agosto.