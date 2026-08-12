Pixel 11, Pixel 11 Pro e Pro XL già in preordine su Amazon

Google ha presentato la nuova gamma Pixel 11, formata da tre smartphone disponibili anche in Italia a partire dalla prossima settimana. È già partita la fase di preordine, anche su Amazon, con la possibilità di acquistare subito il proprio modello preferito potendo contare sulla prenotazione al prezzo minimo garantito.
Tutti i Pixel 11 già in vendita su Amazon
Tutti i modelli arrivano con il sistema operativo Android 17 preinstallato al lancio e con almeno sette anni di aggiornamenti, per assicurare così un ciclo vitale molto esteso, fino al 2033 e oltre. Tra le specifiche tecniche figurano il processore Tensor G6 di ultima generazione e il LED colorato posteriore chiamato HiLight (presente su Pro e Pro XL) per le notifiche e le interazioni con l’AI di Gemini. Se vuoi conoscere tutte le altre informazioni ti consigliamo di dare uno sguardo all’articolo dedicato.
Di seguito tutte le versioni e i prezzi ufficiali. Per ognuno sono indicate anche le colorazioni disponibili.
Pixel 11 in preordine su Amazon
- 12/256 GB a 999 euro (Viola glicine, Verde pistacchio, Rosa ibisco e Nero ossidiana);
- 12/512 GB a 1.129 euro (Viola glicine, Verde pistacchio, Rosa ibisco e Nero ossidiana).
Pixel 11 Pro in preordine su Amazon
- 12/256 GB a 1.199 euro (Rosa opaco, Verde oliva, Grigio nebbia e Nero ossidiana);
- 12/512 GB a 1.329 euro (Rosa opaco, Verde oliva, Grigio nebbia e Nero ossidiana);
- 16 GB/1 TB a 1.589 euro.
Pixel 11 Pro XL in preordine su Amazon
- 12/256 GB a 1.399 euro (Rosa opaco, Verde oliva, Grigio nebbia e Nero ossidiana);
- 16/512 GB a 1.529 euro (Rosa opaco, Verde oliva, Grigio nebbia e Nero ossidiana);
- 16 GB/1 TB a 1.789 euro.
In tutti i casi c’è la consegna gratuita a domicilio garantita al day one del 20 agosto. La spedizione è gestita dalla rete logistica di Amazon, senza passare da intermediari.