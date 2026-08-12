 Pixel 11, Pixel 11 Pro e Pro XL già in preordine su Amazon
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Pixel 11, Pixel 11 Pro e Pro XL già in preordine su Amazon

Via ai preordini dei nuovi Pixel 11 su Amazon: ordinalo il tuo nuovo smartphone Google al prezzo minimo garantito, ricevilo al day one.
Pixel 11, Pixel 11 Pro e Pro XL già in preordine su Amazon
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Via ai preordini dei nuovi Pixel 11 su Amazon: ordinalo il tuo nuovo smartphone Google al prezzo minimo garantito, ricevilo al day one.
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Google ha presentato la nuova gamma Pixel 11, formata da tre smartphone disponibili anche in Italia a partire dalla prossima settimana. È già partita la fase di preordine, anche su Amazon, con la possibilità di acquistare subito il proprio modello preferito potendo contare sulla prenotazione al prezzo minimo garantito.

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Tutti i Pixel 11 già in vendita su Amazon

Tutti i modelli arrivano con il sistema operativo Android 17 preinstallato al lancio e con almeno sette anni di aggiornamenti, per assicurare così un ciclo vitale molto esteso, fino al 2033 e oltre. Tra le specifiche tecniche figurano il processore Tensor G6 di ultima generazione e il LED colorato posteriore chiamato HiLight (presente su Pro e Pro XL) per le notifiche e le interazioni con l’AI di Gemini. Se vuoi conoscere tutte le altre informazioni ti consigliamo di dare uno sguardo all’articolo dedicato.

Di seguito tutte le versioni e i prezzi ufficiali. Per ognuno sono indicate anche le colorazioni disponibili.

Pixel 11 in preordine su Amazon

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Pixel 11 Pro in preordine su Amazon

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Pixel 11 Pro XL in preordine su Amazon

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In tutti i casi c’è la consegna gratuita a domicilio garantita al day one del 20 agosto. La spedizione è gestita dalla rete logistica di Amazon, senza passare da intermediari.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 ago 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
12 ago 2026
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