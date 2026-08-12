Pixel 11, Pixel 11 Pro e Pro XL già in preordine su Amazon

Google ha presentato la nuova gamma Pixel 11, formata da tre smartphone disponibili anche in Italia a partire dalla prossima settimana. È già partita la fase di preordine, anche su Amazon, con la possibilità di acquistare subito il proprio modello preferito potendo contare sulla prenotazione al prezzo minimo garantito.

Tutti i Pixel 11 già in vendita su Amazon

Tutti i modelli arrivano con il sistema operativo Android 17 preinstallato al lancio e con almeno sette anni di aggiornamenti, per assicurare così un ciclo vitale molto esteso, fino al 2033 e oltre. Tra le specifiche tecniche figurano il processore Tensor G6 di ultima generazione e il LED colorato posteriore chiamato HiLight (presente su Pro e Pro XL) per le notifiche e le interazioni con l’AI di Gemini. Se vuoi conoscere tutte le altre informazioni ti consigliamo di dare uno sguardo all’articolo dedicato.

Di seguito tutte le versioni e i prezzi ufficiali. Per ognuno sono indicate anche le colorazioni disponibili.

Pixel 11 in preordine su Amazon

Pixel 11 Pro in preordine su Amazon

Pixel 11 Pro XL in preordine su Amazon

In tutti i casi c’è la consegna gratuita a domicilio garantita al day one del 20 agosto. La spedizione è gestita dalla rete logistica di Amazon, senza passare da intermediari.