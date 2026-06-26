Apple annuncerà solo un chip M6 prima di passare agli M7

Apple avrebbe deciso di annunciare solo il chip base M6 per passare direttamente alla serie M7. Secondo Mark Gurman (giornalista di Bloomberg), l’azienda di Cupertino vuole offrire maggiori prestazioni per l’esecuzione delle funzionalità AI on-device, ma probabilmente la novità è correlata anche alle difficoltà di produzione e approvvigionamento.

Possibile roadmap per i futuri chip M6 e M7

Apple ha annunciato i processori M5, M5 Pro e M5 Max tra ottobre 2025 e marzo 2026. Fin dal primo chip M1 ha lanciato anche la versione Ultra, ad eccezione di M4 Ultra. Il nuovo M5 Ultra dovrebbe arrivare entro fine anno per il Mac Studio (che attualmente integra un M3 Ultra o un M4 Max). Sono previste una CPU a 36 core e una GPU a 80 core.

Secondo le fonti di Gurman, Apple annuncerà solo il chip M6 per il modello più economico del MacBook Pro. Dovrebbe avere una GPU a 12 core (due in più dell’attuale M5) e un’architettura di memoria aggiornata che permette di raggiungere una larghezza di banda di 200 GB/s, parametro importante per valutare le prestazioni durante l’uso delle funzionalità AI.

Non è previsto il lancio dei chip M6 Pro, M6 Max e M6 Ultra. Oltre che per motivi prestazionali, la decisione sarebbe correlata alle difficoltà di approvvigionamento e ai ritardi nelle consegne (Apple ha recentemente annunciato aumenti di prezzo per iPad e Mac). Apple spera che questi problemi si risolvano nel corso del 2027, quando debutterà la serie M7.

Nella prima metà del prossimo anno arriverà il chip M7 con una larghezza di banda per la memoria di 240 GB/s. Entro fine 2027 verranno quindi annunciati i chip M7 Pro e M7 Max. Per il più potente M7 Ultra si dovrà attendere il 2028. Ovviamente verranno integrati nei futuri prodotti (iPad e Mac).