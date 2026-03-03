Apple M5 Pro e M5 Max: nuovi chip per MacBook Pro

La novità principale dei MacBook Pro da 14 e 16 pollici è rappresentata dai processori Apple M5 Pro e M5 Max che completano la serie con il chip M5 annunciato a metà ottobre 2025. L’azienda di Cupertino ha fornito tutti i dettagli su architettura e prestazioni. I notebook saranno in vendita dall’11 marzo.

Apple M5 Pro e M5 Max: potenza bruta per compiti impegnativi

I chip M5 Pro e M5 Max sono basati sulla nuova architettura Fusion che combina due die a 3 nanometri in un unico SoC. Ogni die include CPU, GPU, Neural Engine, Media Engine, controller di memoria e Thunderbolt 5. La CPU è formata da 6 super core e 12 performance core. I super core offrono le prestazioni single-thread più elevate, mentre i performance core migliorano le prestazioni multi-thread riducendo i consumi.

Il chip M5 Pro integra una GPU a 20 core con Neural Accelerator in ogni core. Le prestazioni sono oltre quattro volte superiori a quelli del precedente M4 Pro. Il controller di memoria supporta fino a 64 GB di RAM con larghezza di banda di 307 GB/s.

Il chip M5 Max integra invece una GPU a 32 o 40 core. Le prestazioni sono oltre quattro volte superiori a quelli del precedente M4 Max. Il controller di memoria supporta fino a 128 GB di RAM con larghezza di banda di 614 GB/s.

I due chip integrano inoltre un Neural Engine a 16 core più veloce, il più recente Media Engine di Apple con supporto per H.264, HEVC, decodifica AC1 e codifica/decodifica ProRes. Supportano anche la tecnologia Memory Integrity Enforcement che protegge la memoria senza compromettere le prestazioni.

Gli utenti italiani potranno verificare di persona la potenza dei nuovi chip di Apple a partire dall’11 marzo, quando inizierà la vendita dei MacBook Pro da 14 e 16 pollici.