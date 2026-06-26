 Windows 10, Microsoft prolunga il supporto fino al 2027
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Windows 10, Microsoft prolunga il supporto fino al 2027

Gli utenti di Windows 10 avranno un anno in più di aggiornamenti di sicurezza prima della fine definitiva del sistema operativo.
Windows 10, Microsoft prolunga il supporto fino al 2027
Informatica Sistemi operativi Tecnologia PC Hardware
Gli utenti di Windows 10 avranno un anno in più di aggiornamenti di sicurezza prima della fine definitiva del sistema operativo.
ChatGPT
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Windows 10 avrà diritto a un anno in più. Microsoft, infatti, ha annunciato la proroga del supporto per il suo vecchio sistema operativo. Una buona notizia in un contesto di crisi del mercato dei PC.

Windows 10 non deve morire…

La fine del supporto per Windows 10 era prevista per il 14 ottobre 2025. In Europa Microsoft aveva già concesso un’estensione gratuita di un anno. Ora l’azienda di Redmond annuncia un’ulteriore proroga, rinviando di nuovo la scadenza. Per chi usa ancora Windows 10 non sarà quindi necessario cambiare PC nell’immediato.

Le specifiche di Windows 11

La fine del supporto per Windows 10 ha spinto molti utenti verso Windows 11. Quest’ultimo, tuttavia, richiede specifiche hardware precise, come la presenza di un chip TPM 2.0 sulla scheda madre. Un componente che non tutti i vecchi computer hanno, diventando quindi obsoleti, condannati a passare a sistemi operativi alternativi (Linux), a finire nella spazzatura o a essere esposti a ogni sorta di pericolo.

Questa situazione ha alimentato il mercato dei PC nell’ultimo trimestre del 2025, ma la spinta è crollata nel 2026, con la crisi della RAM (che ha colpito tutti i settori della tecnologia). Di fatto, gli ultimi irriducibili che non si erano ancora decisi, oggi vedono prezzi esorbitanti nei negozi online. Inevitabilmente, le vendite stanno precipitando e, per mancanza di mezzi, molti rimangono su Windows 10, nonostante la fine del supporto.

Solo patch di sicurezza

È per questo motivo che Microsoft ha deciso di prolungare gli aggiornamenti di sicurezza di Windows 10. Il sistema operativo, lanciato nel 2015, entrerà quindi nel suo dodicesimo anno di vita ed è sul punto di battere il record di Windows XP. Ovviamente, non verranno più distribuiti aggiornamenti importanti, ma solo patch di sicurezza per garantire un utilizzo sereno.

Attenzione però, questa proroga rimane un’eccezione. Se si usa ancora Windows 10, è consigliabile passare alla versione successiva il più rapidamente possibile. Nel 2027, il sistema operativo dovrebbe essere completamente abbandonato… a meno che Microsoft non conceda un’ulteriore proroga se la crisi della RAM dovesse persistere.

Fonte: Windows

Pubblicato il 26 giu 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

L'aggiornamento a Windows 11 26H2 peserà solo 174 KB (o 6,5 GB)

L'aggiornamento a Windows 11 26H2 peserà solo 174 KB (o 6,5 GB)
Windows 11: come funziona il Point-in-time Restore

Windows 11: come funziona il Point-in-time Restore
KB5095093 per Windows 11 in download con Point-in-time Restore

KB5095093 per Windows 11 in download con Point-in-time Restore
iOS 27 beta 2 è disponibile: cosa c'è di nuovo

iOS 27 beta 2 è disponibile: cosa c'è di nuovo
L'aggiornamento a Windows 11 26H2 peserà solo 174 KB (o 6,5 GB)

L'aggiornamento a Windows 11 26H2 peserà solo 174 KB (o 6,5 GB)
Windows 11: come funziona il Point-in-time Restore

Windows 11: come funziona il Point-in-time Restore
KB5095093 per Windows 11 in download con Point-in-time Restore

KB5095093 per Windows 11 in download con Point-in-time Restore
iOS 27 beta 2 è disponibile: cosa c'è di nuovo

iOS 27 beta 2 è disponibile: cosa c'è di nuovo
Tiziana Foglio
Pubblicato il
26 giu 2026
Link copiato negli appunti