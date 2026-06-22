Perseverance ha completato una maratona su Marte

Perservance ha completato una maratona su Marte. In circa 5 anni, il rover ha percorso una distanza di 26,2 miglia, ovvero 42,195 Km, diventando il secondo esploratore robotico a raggiungere questo traguardo dopo Opportunity nel 2015. Intanto la NASA ha iniziato i test sul campo di un rover che può muoversi più velocemente e superare gli ostacoli.

Maratona completata il 14 giugno 2026

Perseverance è arrivato su Marte il 18 febbraio 2021. Dopo alcuni giorni ha iniziato ad esplorare il cratere Jezero che, miliardi di anni fa, conteneva un lago. Nei mesi successivi ha viaggiato verso ovest risalendo il delta del fiume che alimentava il lago e scoperto tracce biologiche di una possibile vita passata. Le ultime immagini sono arrivate a metà maggio (incluso il selfie visibile nell’immagine) dalla regione denominata Lac de Charmes.

Fino a circa due anni aveva un compagno di viaggio: Ingenuity. Il piccolo elicottero veniva usato per effettuare la ricognizione del percorso e individuare eventuali ostacoli. Il suo compito è terminato il 25 gennaio 2024 dopo 72 voli, quando è avvenuta la rottura delle eliche in seguito al contatto con la superficie marziana.

It’s a Martian marathon! NASA's Perseverance Rover has surpassed a total distance of 26.2 miles (42.195 kilometers) of travel on the Red Planet. It crossed the milestone while exploring intriguing ancient terrain to the west of Jezero Crater. pic.twitter.com/kWd7iSImUM — NASA JPL (@NASAJPL) June 17, 2026

Perseverance ha percorso la distanza di una maratona il 14 giugno 2026, quindi dopo circa 5 anni dall’arrivo su Marte (ora sono circa 42,5 Km). A titolo di confronto, Opportunity ha raggiunto questa distanza dopo oltre 11 anni (era arrivato il 25 gennaio 2004). La sua missione è terminata il 13 febbraio 2019. Curiosity (ancora funzionante) ha percorso finora circa 37 Km (è arrivato su Marte il 6 agosto 2012).

La NASA ha spiegato come Perseverance riesce a trovare la sua posizione in assenza di GPS. Può muoversi in maniera autonoma senza ricevere comandi dalla Terra e sfrutta anche le indicazioni di Claude Code. Finora ha raccolto 30 campioni e creato un deposito di 10 campioni. Purtroppo la missione Mars Sample Return è stata cancellata per mancanza di budget (non è chiaro se potrebbe essere rifinanziata).

ERNEST è più veloce e supera gli ostacoli

La NASA ha avviato i test nel deserto del Colorado di un nuovo rover, denominato ERNEST (Exploration Rover for Navigating Extreme Sloped Terrain), che può muoversi più velocemente e superare ostacoli che potrebbero fermare Perseverance e Curiosity, grazie ad un sistema di sospensioni attive e quattro ruote sterzanti.

Durante i test ha percorso circa 26 Km con un intervento minimo da parte dei tecnici. L’obiettivo della NASA è usare questo tipo di rover per le future missioni sulla Luna o Marte.