Perseverance: percorso di 456 metri tracciato da Claude

Gli ingegneri del Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA hanno usato Claude per tracciare il percorso di circa 456 metri seguito da Perseverance su Marte. Questo è il primo utilizzo dell’intelligenza artificiale per determinare la soluzione migliore. L’AI viene sfruttata anche dal sistema di guida autonoma e per studiare la composizione delle rocce.

Comandi per il rover scritti con Claude Code

Marte si trova ad una distanza media di circa 225 milioni di Km dalla Terra. Guidare Perseverance in tempo reale è impossibile. Gli ingegneri devono quindi pianificare gli spostamenti in anticipo, utilizzando le immagini catturate dagli orbiter e dallo stesso rover. Dopo aver analizzato il terreno e individuato eventuali ostacoli (rocce e sabbia in particolare), gli ingegneri inviano i comandi al rover per coprire il percorso tra due waypoint (punti di passaggio) in modo sicuro.

L’8 e il 10 dicembre 2025, Perseverance ha percorso 210 e 246 metri seguendo i comandi generati da Claude Code, l’agente AI di Anthropic specializzato nella scrittura di codice. Il modello AI ha analizzato i dati relativi ai precedenti spostamenti del rover su Marte e le immagini catturate dal Mars Reconnaissance Orbiter per generare il percorso migliore.

Prima di inviare i comandi è stata effettuata una simulazione con il gemello digitale del rover. Gli ingegneri del JPL hanno verificato che il percorso generato da Claude era piuttosto accurato (sono state apportate solo poche modifiche). Anthropic sottolinea che il tempo necessario per la pianificazione del percorso è stata ridotta del 50%.

Vandi Verma, esperto di robotica spaziale del JPL e membro del team di Perseverance, ha dichiarato:

Ci stiamo muovendo verso un giorno in cui l’intelligenza artificiale generativa e altri strumenti intelligenti aiuteranno i nostri rover a gestire spostamenti su scala chilometrica riducendo al minimo il carico di lavoro degli operatori.

Perseverance è arrivato su Marte quasi cinque anni fa e percorso circa 40 Km. In base ad una stima recente può percorrere altri 60 Km fino al 2031. Purtroppo, al momento, sembra che i campioni di roccia raccolti dal rover non verranno riportati sulla Terra. La missione Mars Sample Return è stata cancellata (per come era stata progettata finora).