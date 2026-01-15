Mars Sample Return: missione cancellata?

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato il Commerce, Justice, Science, and Related Agencies Appropriations Act, la legge che stabilisce gli stanziamenti per i suddetti dipartimenti e agenzie collegate. Purtroppo c’è una brutta notizia. Il budget per l’anno fiscale 2026 non prevede altri fondi per la missione Mars Sample Return. La NASA aveva scelto due opzioni alternative per ridurre i costi.

Campioni recuperati da aziende private?

L’architettura originaria era stata già modificata per ridurre i costi. La versione più recente prevede l’uso di Sample Retrieval Lander (che raccoglierà i campioni portati da Perseverance) e di un Mars Ascent Vehicle (il razzo che porterà i campioni sull’Earth Return Orbiter), ma anche questa versione è troppo costosa (almeno 11 miliardi di dollari).

La NASA ha quindi chiesto l’aiuto alle aziende private per fornire opzioni alternative, tra cui l’uso di una “gru volante” per rilasciare il lander sulla superficie marziana. Nel video si può vedere la soluzione proposta da Rocket Lab (costo inferiore a 4 miliardi di dollari):

In base alla proposta di budget della Casa Bianca, alla NASA dovevano essere assegnati 18,8 miliardi di dollari, invece dei 24,8 miliardi dell’anno fiscale 2025. Ciò prevedeva la cancellazione di varie missioni.

La Camera dei Rappresentanti ha approvato invece un budget di circa 24,4 miliardi di dollari, mantenendo le missioni Artemis e la costruzione del Lunar Gateway. Non sono stati invece stanziati nuovi fondi per la missione Mars Sample Return, come specificato nel documento ufficiale (PDF da pagina 51). È scritto però che le capacità tecnologiche sviluppate potranno essere utilizzate per future missioni sulla Luna e su Marte.

Sono ovviamente arrivati commenti negativi dalla comunità scientifica, considerando che in uno dei campioni di roccia raccolti da Perseverance sono state trovate possibili tracce di vita passata. Il rover ha raccolto 30 campioni in totale, 10 dei quali sono stati lasciati sul terreno marziano.

La proposta di budget dovrà essere approvata dal Senato, quindi c’è ancora una piccola speranza. Il governo statunitense potrebbe eventualmente consentire la raccolta dei campioni alle aziende private, quindi senza incidere sul bilancio della NASA.