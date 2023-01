Perseverance: deposito dei campioni completato

La NASA ha comunicato che il deposito di campioni è stato completato. L’ultimo contenitore è stato rilasciato domenica da Perseverance. I campioni di roccia, insieme al campione di atmosfera e al contenitore “testimone”, verranno raccolti durante la missione Mars Sample Return in caso di necessità. Intanto Ingenuity ha completato con successo anche il 41esimo volo.

La missione Mars Sample Return prevede l’uso del rover per la consegna dei campioni al Sample Transfer Arm del Sample Retrieval Lander. In caso di problemi verranno utilizzati due elicotteri simili a Ingenuity per raccogliere i campioni lasciati sul terreno (che rappresentano il “backup”). La creazione del deposito, iniziato prima di Natale, è stato quindi completato in circa sei settimane. Questo è l’ultimo campione:

In dettaglio, Perseverance ha depositato quattro campioni di roccia ignea, tre campioni di roccia sedimentaria e un campione di regolite. Un contenitore contiene l’atmosfera marziana, mentre l’ultimo è un contenitore “testimone” che verrà usato per determinare se i campioni di roccia sono stati contaminati.

With a final tube drop, I’ve completed the diverse backup set of samples I’m setting down. Future #MarsSampleReturn robots could come for these, or if all goes well, I’ll have lots more fascinating stuff in hand when they get here.

