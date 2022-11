Mars Sample Return: scelto il sito per i campioni

NASA e ESA hanno scelto il sito dove Perseverance lascerà una parte dei campioni di roccia marziana che verranno riportati sulla Terra nel 2033 con la missione Mars Sample Return. Il rover ha finora raccolto 14 campioni di roccia e un campione di atmosfera. L’agenzia spaziale europea realizzerà il braccio robotico per la raccolta dei campioni.

Three Forks sarà la zona di deposito

Perseverance ha raccolto otto campioni di roccia ignea nel cratere Jezero durante la prima campagna scientifica e sei campioni di roccia sedimentaria nel delta del fiume durante la seconda campagna in corso. Da ogni roccia sono stati prelevati due campioni. Come spiega l’ESA, uno di essi rimarrà nella “pancia” del rover, mentre l’altro verrà depositato sul terreno marziano nell’area denominata Three Forks (visibile nell’immagine):

Le due agenzie spaziali hanno scelto questa zona perché pianeggiante e libera da ostacoli. I dieci contenitori con i campioni di roccia che il rover lascerà nel “deposito” di Three Forks (come si vede nel video) rappresentano il backup. Verranno prelevati solo se ci saranno problemi con il piano principale.

Sarà infatti Perseverance a portare gli altri campioni di roccia verso il Sample Retrieval Lander, al quale è fissato il Sample Transfer Arm. Quest’ultimo trasferirà i campioni nel razzo Mars Ascent Vehicle che li porterà sull’Earth Return Orbiter. Se il rover non sarà in grado portare a termine il suo compito, due elicotteri simili a Ingenuity raccoglieranno i campioni.

Come anticipato a fine luglio, la missione Mars Sample Return è ora entrata nella fase di completamento dello sviluppo tecnologico, prototipazione e valutazione del software.