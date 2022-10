Ingenuity vola ancora, Perseverance rompe una roccia

Come anticipato a fine settembre, Ingenuity ha completato il 33esimo volo su Marte. Dopo aver esaminato le immagini, gli ingegneri hanno notato la presenza di un detrito impigliato in uno dei supporti dell’elicottero. Perseverance ha invece rotto una roccia prima di effettuare il 14esimo carotaggio.

Il 33esimo volo di Ingenuity è avvenuto il 24 settembre. L’elicottero ha percorso 111,24 metri in 55,2 secondi ad una velocità massima di 4,75 m/s (17,1 Km/h), raggiungendo un’altitudine di 10 metri. Ingenuity continua a seguire il rover Perseverance che si muove alla ricerca di una roccia adatta alla raccolta di un nuovo campione.

Over the weekend, #MarsHelicopter successfully completed Flight 33! The rotorcraft reached an altitude of 10 meters (33 ft) and traveled 111.24 meters (365 ft) in 55.2 seconds. If you look closely at this image, you’ll see Ingenuity’s leg and tiny shadow. pic.twitter.com/4UwPs1bAcV

Analizzando le immagini inviate dalla Navcam (Navigation Camera) montata nella parte inferiore, gli ingegneri della NASA hanno scoperto che, al momento del decollo, c’era un detrito impigliato in un supporto dell’elicottero. Il detrito è successivamente caduto sulla superficie di Marte, senza creare problemi durante il volo. L’agenzia spaziale cercherà di individuare la sua provenienza.

There's something on your foot, #MarsHelicopter! 👀

We’re looking into a bit of debris that ended up on Ingenuity's foot during its latest aerial commute. As shown in the GIF, it eventually came off and did not impact a successful Flight 33. https://t.co/S78Chpo2uO pic.twitter.com/oFnRUBy4aq

— NASA JPL (@NASAJPL) October 1, 2022