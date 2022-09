Ingenuity: 32esimo volo completato, oggi il 33esimo

Dopo la pausa di circa due mesi dovuta alle proibitive condizioni atmosferiche dell’inverno marziano, Ingenuity è tornato in attività, confermando che i sistemi interni sono pienamente funzionanti. L’elicottero ha recentemente completato il 32esimo volo ed è pronto per il 33esimo che dovrebbe essere effettuato oggi. L’obiettivo è ridurre la distanza dal rover Perseverance.

Il tweet del Jet Propulsion Laboratory della NASA e il flight log ufficiale forniscono tutte le informazioni sul 32esimo volo completato il 17 settembre. Ingenuity ha percorso 94 metri in circa 55,3 secondi, raggiungendo una quota massima di 10 metri e una velocità di 4,75 m/s (17,1 Km/h). I dati sono praticamente sovrapponibili a quelli del 31esimo volo effettuato il 6 settembre.

The #MarsHelicopter completed Flight 32 over the weekend! 🚁 The 55.3-second flight covered 93.74m at a max speed of 4.75 meters per second. Full details on the flight log: https://t.co/7XQbZK6Ogi

Can you spot the two hints of Ingenuity in this image? pic.twitter.com/1oj6jMDFdl

— NASA JPL (@NASAJPL) September 20, 2022