Perseverance raccoglie altri due campioni di roccia

Ingenuity è momentaneamente fermo in attesa delle condizioni atmosferiche adatte per effettuare il 30esimo volto. Il suo compagno di viaggio Perseverance prosegue invece le attività scientifiche. La NASA ha confermato la raccolta di altri due campioni di roccia all’interno del delta del fiume che miliardi di anni fa alimentava il cratere Jezero.

Seguire il lavoro di astrobiologo di Perseverance non è semplice perché la NASA non pubblica un post per ogni campionamento (al massimo viene annunciato il successo dell’operazione su Twitter). È stata quindi allestita una pagina che fornisce tutti i dettagli di ogni campione. Finora sono stati raccolti 13 campioni, uno dei quali contiene solo l’atmosfera marziana.

Call them the “dusty dozen.” I’ve now got 12 rock core samples on board, collected while #SamplingMars at these different sites around Jezero Crater. Learn more about all my samples, and keep track of the ones still to come: https://t.co/SuSfqejyOZ pic.twitter.com/5VoaJjj3Xh

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) August 5, 2022