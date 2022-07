Perseverance raccoglie il nono campione su Marte

Perseverance aveva raggiunto il delta del fiume (che miliardi di anni fa alimentava il lago all’interno del cratere Jezero) a fine aprile. Dopo aver cercato la roccia più adatta, la NASA ha finalmente prelevato il nono campione marziano. Durante la sua attività di esplorazione, il rover ha anche scattato alcune foto del possibile sito di atterraggio per la missione Mars Sample Return.

La principale missione di Perseverance è quella di raccogliere campioni che possano confermare la presenza di vita passata. Il rover ha girovagato all’interno del delta del fiume alla ricerca della roccia più adatta. A fine giugno è stata effettuata un’abrasione superficiale di una roccia, ma l’operazione ha causato la sua rottura. Successivamente è stata individuata un’altra roccia interessante, ma la sua forma non ha consentito di effettuare il carotaggio in sicurezza.

La NASA ha quindi scelto una roccia simile (sedimentaria) denominata Skinner Ridge Rock. Nelle due immagini si possono vedere l’abrasione superficiale, il foro del trapano e il campione all’interno del contenitore.

Rock sample #9 is in the bag! (Well, in the tube, anyway.)

My team has waited years to get up close to this river delta and see what it might say about past life on Mars. This sample may well get a one-way ticket back to Earth in the future! #SamplingMars pic.twitter.com/GCQ51UzUtg

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) July 7, 2022