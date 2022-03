ESA-NASA: novità per ExoMars e Mars Sample Return

L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha comunicato che il rover Rosalind Franklin è pronto per il lancio. La roadmap è stata quindi rispettata, ma la missione ExoMars non inizierà a settembre perché la collaborazione con Roscosmos è stata interrotta. Anche la NASA ha deciso di posticipare la missione Mars Sample Return, con la quale verranno portati sulla Terra i campioni di roccia raccolti da Perseverance.

Rosalind Franklin: lancio nel 2024?

Il rover doveva essere lanciato a settembre con il razzo russo Proton-M dal cosmodromo di Baikonur. Il Rosalind Franklin doveva essere trasportato su Marte dal lander russo Kazachok. Come ritorsione per le sanzioni internazionali ricevute, il governo russo ha sospeso ogni collaborazione con l’agenzia spaziale europea. L’ESA ha comunicato che dovrà essere definito un piano alternativo per la missione che prevede la scelta di un nuovo partner e quindi del razzo e del sito di lancio.

L’agenzia spaziale europea conferma tuttavia che il Trace Gas Orbiter (TGO) continua ad inviare dati relativi all’atmosfera marziana, così come dai rover Perseverance e Curiosity, e dal lander Insight. Il TGO verrà utilizzato in futuro per inviare i dati dal rover Rosalind Franklin e per supportare la missione Mars Return Sample.

A proposito di quest’ultima, NASA e ESA hanno concordato di posticipare il lancio del Sample Retrieval Lander al 2028. I piani originari prevedevano il lancio nel 2026 di un singolo lander per trasportare su Marte il Fetch Rover (che raccoglierà i campioni di roccia lasciati sul terreno da Perseverance) e il razzo Mars Ascent Vehicle (il razzo che porterà i campioni sull’Earth Return Orbiter).

ESA e NASA hanno ora deciso di “dividere” il Sample Retrieval Lander in due parti, ovvero un lander SRL1 che trasporta il rover e un lander SRL2 che trasporta il razzo. Il lancio è previsto per il 2028, mentre l’orbiter dovrebbe essere lanciato nel 2027. I campioni di roccia dovrebbero arrivare sulla Terra nel 2033, invece che nel 2031.