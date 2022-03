Perseverance: viaggio di 5 Km verso il fiume marziano

Dopo aver raccolto l’ottavo campione di roccia, Perseverance ha iniziato il lungo viaggio verso il delta del fiume che miliardi di anni fa alimentava il lago all’interno del cratere Jezero. Il rover percorrerà circa 5 Km, sfruttando il suo sistema di guida autonoma (AutoNav) che consente di evitare gli ostacoli. Ingenuity arriverà a destinazione in anticipo e fornirà un supporto fotografico.

Perseverance verso il delta del fiume

Il viaggio è iniziato il 14 marzo. Tre giorni dopo, il rover ha scattato l’immagine in evidenza che mostra le tracce lasciate dalle sue sei ruote. Gli ingegneri della NASA hanno scelto il percorso migliore per raggiungere la destinazione finale e inviato i comandi su Marte mediante la Deep Space Network. Il tragitto verrà coperto principalmente grazie al sistema AutoNav, già sfruttato in diverse occasioni.

Il sistema di guida autonoma di Perseverance è l’evoluzione di quello sviluppato per i rover Spirit, Opportunity e Curiosity. La principale differenza è rappresentata dalla velocità di elaborazione. Le fotocamere di Perseverance permettono di effettuare i calcoli in tempo reale, grazie anche ad un computer dedicato che integra un FPGA (Field Programmable Gate Array).

Gli ingegneri devono comunque stabilire il percorso base, utilizzando le immagini scattate dal Mars Reconnaissance Orbiter e indicando gli ostacoli da evitare, come le trappole di sabbia. Perseverance ha inoltre un migliore senso dello spazio. Se incontra due rocce distanti 5 metri tra loro, il rover passerà in mezzo (Curiosity invece girerebbe intorno alle rocce). Ciò permette di arrivare a destinazione in meno tempo.