Perseverance raccoglie il settimo campione di roccia

Mentre sulla Terra si discute sul futuro delle missioni spaziali, Perseverance continua la sua attività di astrobiologo su Marte. Il rover ha raccolto il settimo campione di roccia, il penultimo prima di iniziare la seconda fase della sua missione scientifica. Ingenuity invece dovrebbe aver effettuato il 21esimo volo, ma al momento non ci sono conferme.

Come è noto da qualche giorno, il nuovo target di Perseverance è Sid, una roccia che si trova piuttosto vicino al punto di atterraggio del 18 febbraio 2021. Gli ingegneri della NASA hanno quindi inviato i comandi per effettuare una verifica della consistenza, prima di effettuare il carotaggio vero e proprio. Nelle immagini condivise su Twitter si possono vedere l’abrasione superficiale, il foro nella roccia e il campione all’interno della punta cava del trapano.

