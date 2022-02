Ingenuity è pronto per il 20esimo volo marziano

Dopo aver atteso le condizioni atmosferiche favorevoli, Ingenuity ha completato con successo il 19esimo volo su Marte. Gli ingegneri della NASA hanno già pianificato il 20esimo volo che dovrebbe essere effettuato oggi. L’agenzia spaziale statunitense ha dovuto risolvere un paio di problemi derivanti dalla tempesta di sabbia del mese scorso.

Ingenuity si trova attualmente sul lato orientale del bacino South Seitah. Lentamente si avvicina quindi al punto di atterraggio del rover Perseverance (che ha trasportato l’elicottero su Marte). Come detto, il 19esimo volo è stato posticipato in seguito ad una tempesta di sabbia che ha causato una diminuzione della densità dell’aria e della luce solare (la ricarica delle batterie è avvenuta più lentamente).

The #MarsHelicopter is prepping for its next flight, which will continue Ingenuity’s journey back to @NASAPersevere’s landing site. Flight 20 is set for no earlier than Feb. 25. https://t.co/X93EXRFfdZ pic.twitter.com/rNnohey4FJ

— NASA JPL (@NASAJPL) February 24, 2022