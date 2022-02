Perseverance raccoglie un altro campione di roccia

Come previsto, Perseverance ha raccolto un secondo campione dalla roccia Issole, dopo aver eliminato i frammenti dal carosello e dal contenitore. La NASA ha confermato il successo dell'operazione con alcune immagini. L'agenzia spaziale statunitense ha inoltre fornito alcuni dettagli sulla prossima destinazione del rover.

Perseverance ha finora effettuato otto carotaggi. Il primo è fallito perché la roccia scelta (Roubion) non aveva la consistenza giusta. Successivamente ha raccolto due campioni (Montdenier e Montagnac) dalla roccia Rochette, due campioni (Salette e Coulettes) dalla roccia Brac e un campione (Robine) dalla roccia Issole. Il secondo campione della roccia Issole, raccolto con il settimo carotaggio, non è stato immagazzinato all'interno del rover perché alcuni frammenti hanno ostacolato l'operazione. La NASA ha quindi deciso di svuotare il contenitore e di riutilizzarlo per l'ottavo carotaggio.

This rock almost looked surprised that I was coming back! Thankfully, I was able to collect another sample here to replace the one I discarded earlier. This may be one of the oldest rocks I sample, so it could help us understand the history of this place. #SamplingMars pic.twitter.com/I1kqdNSchR

