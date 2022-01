Perseverance è pronto per un nuovo carotaggio

La NASA aveva rimosso due dei quattro frammenti di roccia che hanno impedito l'immagazzinamento del campione prelevato durante il sesto carotaggio. L'agenzia spaziale statunitense ha ora comunicato che anche gli altri due frammenti sono caduti sul terreno marziano. Perseverance è quindi pronto per un altro carotaggio con il trapano a punta cava fissato all'estremità del braccio robotico.

Per eliminare i due frammenti superiori (quelli più vicini all'entrata del carosello) è stata effettuata una rotazione di 75 gradi. La NASA ha inoltre deciso di svuotare il contenitore con la “carota” parziale prelevata dalla roccia Issole. Per far cadere gli altri due frammenti è stato trovato un ingegnoso stratagemma, come spiegato nel tweet.

When you run into a challenge, sometimes it’s best to step back and shake it off.

I reversed up onto some nearby rocks to get tilted, and did a twist with one foot. Somewhere along the way I’ve shaken loose the other two pebbles in my sampling system. Back to #SamplingMars soon! pic.twitter.com/gAs6E0tGcf

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) January 25, 2022