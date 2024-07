Pannelli solari da balcone: Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro

L’energia solare rappresenta una delle soluzioni più intriganti per ridurre i costi energetici domestici e contribuire alla sostenibilità ambientale: la normalizzazione dei prezzi e la nascita di prototipi sempre più comodi e versatili rende questa possibilità sempre più praticabile per chiunque e gli sconti Anker di queste ore regalano occasioni che per molti rappresenteranno una inevitabile tentazione. Grazie al Prime Day, infatti, il risparmio in bolletta diventa un’occasione a portata di mano: grazie ai sistemi fotovoltaici da balcone di Anker SOLIX, è possibile sfruttare questa fonte di energia rinnovabile anche in spazi limitati come i balconi delle abitazioni cittadine, senza dover necessariamente disporre di ampie falde su tetti ben esposti.

L’offerta Anker è variegata poiché il catalogo di prodotti è composito: il gruppo dispone di tutto quanto necessario per allestire il proprio fotovoltaico da balcone nel migliore dei modi, assicurando un risparmio ben calibrato sulle proprie necessità. Risparmio e sostenibilità, insomma, non hanno più scuse: sono soltanto una questione di scelta e, per chi sceglie subito, c’è anche un graditissimo omaggio “Prime Day” di benvenuto ad accogliere gli ordini in arrivo in questi giorni.

Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro

Il Solarbank 2 E1600 Pro è un kit solare da balcone all-in-one che integra in un unico dispositivo un inverter, un controller PV e una batteria. Questo design innovativo semplifica notevolmente l’installazione e riduce il numero di componenti necessari, rendendo il sistema perfetto per chi desidera adottare una soluzione energetica sostenibile senza dover affrontare complessi lavori di installazione.

Spiega Anker:

L’impianto di accumulo di energia solare Solarbank 2 E1600 Pro/Plus fornisce energia in base alle impostazioni dell’utente o alla domanda di consumo energetico identificata in modo intelligente. L’impianto può accumulare l’energia fotovoltaica in eccesso nella batteria oppure continuare a fornire energia all’abitazione anche quando la luce solare scarseggia o è assente utilizzando i pannelli fotovoltaici insieme alla batteria. Una volta che l’energia fotovoltaica generata soddisfa le esigenze per il consumo di elettricità domestico e la carica della batteria, l’energia in eccesso verrà immessa nella rete elettrica per essere utilizzata.

Il kit garantisce:

Efficienza massima

Dotato di quattro controller MPPT (Maximum Power Point Tracking) da 600W ciascuno, il Solarbank può gestire fino a 2400W di input solare, massimizzando così la produzione di energia. Ciò consente di ridurre significativamente le bollette elettriche, soprattutto nelle stagioni più soleggiate, facendo leva su una configurazione all-in-one che non ha pari sul mercato. Gestione intelligente dell’energia

Il Solarbank 2 E1600 Pro è progettato per lavorare in sinergia con il contatore intelligente Anker SOLIX. Questo permette di monitorare e regolare l’output energetico in tempo reale, riducendo gli sprechi e ottimizzando l’efficienza del sistema. Installazione semplice

Grazie al design all-in-one, l’installazione del Solarbank è rapida e senza complicazioni. Non è necessario collegare inverter esterni o altri componenti, riducendo il tempo e i costi di installazione. Espandibilità modulare

Una delle caratteristiche più interessanti del Solarbank 2 E1600 Pro è la possibilità di espandere la capacità di storage aggiungendo fino a cinque batterie di espansione. Questo consente di aumentare l’autonomia energetica fino a 9.6kWh, adattandosi alle esigenze energetiche crescenti della famiglia: si può dunque partire anche soltanto con una configurazione di base, potendo in un secondo momento valutare quale sia il miglior bilanciamento da conseguire. Durata e resistenza

Il Solarbank è progettato per resistere a condizioni climatiche estreme, con un grado di protezione IP65 per il sistema e IP68 per i pannelli solari. Questo garantisce una lunga durata e prestazioni affidabili anche in ambienti difficili, per ben 6000 cicli completi di ricarica.

Il prodotto è distribuito in combo da 2 o 4 pannelli da 435W (bifacciali) che permettono pertanto di moltiplicare la produzione nell’unità di spazio. L’utilizzo di uno smart meter, inoltre, è in grado di ottimizzare lo scambio dell’energia con l’impianto casalingo, potendo così gestire al meglio quanto prodotto in ottica di risparmio: la combo tra il kit e lo smart meter consente di stimare mediamente un rientro completo della cifra investita in appena 5 anni.

Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Plus

Questa versione presenta molte caratteristiche in comune con la versione “Pro”, ma mette in campo una capacità minore per consentire un costo più accessibile ed un’apertura del fotovoltaico da balcone davvero per tutte le tasche.

Tra le differenze, a farsi notare è anzitutto una quantità di controller MPPT inferiore, il che autorizza all’installazione di un massimo di due stringhe da 600W per un totale di 1200W complessivi. Questo limita in parte la produzione di energia nell’unità di tempo, il che non è però necessariamente un minus: quando la produzione è sufficiente, si è semplicemente ottimizzato l’equilibrio costo/opportunità garantendosi un risparmio di lungo periodo a fronte comunque di un minor costo iniziale. Le valutazioni di opportunità devono basarsi sul quantitativo di energia consumato con continuità in orario diurno (dove è abilitata la funzione di autoconsumo) e sulla necessità di energia in orario sprovvisto di produzione solare (aspetto sul quale peserà in particolare la quantità di accumulo acquistata).

Tutte le offerte

Il Prime Day è la migliore delle occasioni per garantirsi un doppio risparmio: da una parte c’è il risparmio immediato dell’accesso ai kit Anker con uno sconto immediato, dall’altra c’è tutto il risparmio quotidiano che per anni sarà possibile toccare con mano sulle proprie bollette. Ogni kit è infatti garantito per almeno 6000 cicli completi di ricarica, il che proietta l’utilizzo del fotovoltaico da balcone Anker su un range pluriannuale. Per chi sceglie Anker entro il 21 luglio, lo sconto possibile nell’allestimento di un fotovoltaico da balcone arriva a ben 1100€: a tanto assomma il risparmio immediato disponibile, a cui aggiungere tutto quel che scomparirà dalla bolletta fin dal giorno successivo all’installazione.

Tra i kit ed i prodotti in offerta per il Prime Day si annoverano:

Attenzione, inoltre, ad una offerta ulteriore particolarmente intrigante: chi acquista immediatamente uno dei due kit in promozione (Solarbank 2 E1600 Plus o Solarbank 2 E1600 Pro) ottiene in omaggio quel SOLIX Smart Meter (del valore di 129€) che può fortemente aumentare la resa complessiva del kit. Questa opzione specifica, particolarmente vantaggiosa, scade il 17 luglio.

Guardare la bolletta ogni mese e pensare che parte di quel denaro potrebbe essere investita in sostenibilità e risparmio, è qualcosa che punge la sensibilità e tocca il portafoglio: è questo il motivo che ha portato i pannelli solari da balcone (e terrazze, e giardini) a diventare una realtà sempre più diffusa, regalando i benefici del fotovoltaico a chiunque voglia compiere questa scelta di valore. Il Prime Day aggiunge al valore anche gli sconti, il che non fa altro che corroborare la bontà di questa opzione.

Ognuno può scegliere l’opzione migliore per le proprie necessità, potendo così gestire in massima consapevolezza il miglior bilanciamento tra investimento iniziale e risparmio di lungo periodo. Il vantaggio ottenibile è cospicuo e per configurare al meglio il proprio fotovoltaico da balcone (sia in base alle necessità energetiche, sia in base agli spazi disponibili) non resta che sfogliare il catalogo delle offerte Anker per il Prime Day.

