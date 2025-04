Samsung è il marchio numero uno di monitor per il gaming

Samsung è uno dei principali produttori di monitor per PC che propongono caratteristiche innovative. Ad esempio, la sua gamma Odyssey di monitor OLED designati per il gaming ha avuto un enorme successo. Non dovrebbe quindi sorprendere più di tanto se, in base a quanto recentemente emerso, l’azienda è stata per sei anni consecutivi il più grande marchio di monitor da gaming al mondo.

Samsung: marchio numero uno al mondo di monitor da gioco

Andando più in dettaglio, gli ultimi dati della società di ricerche di mercato International Data Corporation (IDC) rivelano che Samsung è stato il più grande marchio di monitor da gioco al mondo nel quarto trimestre del 2024 in termini di entrate. La società ha catturato il 21% della quota di fatturato del mercato globale dei monitor da gioco.

Samsung si è altresì classificata al primo posto nel segmento dei monitor OLED per il secondo anno consecutivo. Ha catturato una quota di mercato del 34,6% solo due anni dopo aver lanciato il suo primo monitor OLED, l’Odyssey OLED G9. Da quel momento, l’azienda ha lanciato diversi monitor OLED, tra cui Odyssey Ark, Odyssey OLED G6, Odyssey OLED G8 e Smart Monitor M9.

Hoon Chung, vicepresidente esecutivo della divisione TV e monitor di Samsung, ha dichiarato: “Lo slancio di Samsung nel mercato dei display di gioco riflette la nostra incessante ricerca dell’innovazione e una profonda comprensione di ciò di cui i giocatori di oggi hanno bisogno. Dalle esperienze 3D immersive alle prestazioni OLED leader del settore, stiamo plasmando il futuro dei giochi”.