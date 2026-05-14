 PlayStation 5 Digital Edition 825GB a soli 515€ su eBay con coupon
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PlayStation 5 Digital Edition 825GB a soli 515€ su eBay con coupon

La formidabile PlayStation 5 Digital Edition da 825GB è in offerta speciale su eBay a soli 515€ grazie al nuovo coupon con extra sconto 5%.
PlayStation 5 Digital Edition 825GB a soli 515€ su eBay con coupon
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La formidabile PlayStation 5 Digital Edition da 825GB è in offerta speciale su eBay a soli 515€ grazie al nuovo coupon con extra sconto 5%.
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Vuoi divertirti davvero con i nuovi titoli per un’esperienza di intrattenimento coinvolgente e senza lag? Allora è arrivato il momento di acquistare la fantastica PlayStation 5 Digital Edition da 825GB. Oggi la trovi in offerta a un prezzo super speciale su eBay grazie al nuovo coupon che ti permette di ottenere un extra sconto del 5% sul prezzo della promozione. Cosa stai aspettando? Acquistala adesso a soli 515 euro! Sì, hai capito bene.

Acquista ora la PS5 Digital Edition 825GB

Tutto quello che devi fare è solamente metterla in carrello e, alla pagina dei metodi di pagamento, prima di confermare l’ordine e pagarlo, inserire il voucher MAG26 nella casella dei codici sconto. In questo modo ti assicuri il 5% di extra sconto con un risparmio massimo di 45 euro! Niente male vero? Tra l’altro puoi anche decidere di selezionare PayPal o Klarna come metodo di pagamento per attivare il tasso zero in tre rate con un click.

PlayStation 5 Digital Edition 825GB: risparmia 84€ su eBay

PlayStation 5 Digital Edition 825GB a soli 515 euro è un vero e proprio regalo di eBay visto che da listino costa 599,99 euro. Fare l’affare del giorno è prioritario visto che sta andando a ruba e le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. Goditi la tua passione per i videogiochi con questa console completamente digitale, senza lettore di dischi. Accedi al tuo account PlayStation e vai al PlayStation Store per acquistare e scaricare i giochi.

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Acquista ora la PS5 Digital Edition 825GB

Il design slim è elegante e compatto, garantendo un’estetica incredibile ovunque la vuoi posizionare. Gli 825GB di memoria incorporata ti permettono di scaricare e installare qualsiasi gioco e godertelo senza problemi di spazio. Infatti, l’unità SSD ad altissima velocità assicura un’esperienza di gioco estremamente top. E con la frequenza dei fotogrammi fino a 120 fps con output a 120 Hz tutto è fluido. Ordina la tua PlayStation 5 Digital Edition 825GB a soli 515 euro con MAG26 su eBay.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 14 mag 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
14 mag 2026
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