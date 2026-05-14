PlayStation 5 Digital Edition 825GB a soli 515€ su eBay con coupon

Vuoi divertirti davvero con i nuovi titoli per un’esperienza di intrattenimento coinvolgente e senza lag? Allora è arrivato il momento di acquistare la fantastica PlayStation 5 Digital Edition da 825GB. Oggi la trovi in offerta a un prezzo super speciale su eBay grazie al nuovo coupon che ti permette di ottenere un extra sconto del 5% sul prezzo della promozione. Cosa stai aspettando? Acquistala adesso a soli 515 euro! Sì, hai capito bene.

Tutto quello che devi fare è solamente metterla in carrello e, alla pagina dei metodi di pagamento, prima di confermare l’ordine e pagarlo, inserire il voucher MAG26 nella casella dei codici sconto. In questo modo ti assicuri il 5% di extra sconto con un risparmio massimo di 45 euro! Niente male vero? Tra l’altro puoi anche decidere di selezionare PayPal o Klarna come metodo di pagamento per attivare il tasso zero in tre rate con un click.

PlayStation 5 Digital Edition 825GB: risparmia 84€ su eBay

PlayStation 5 Digital Edition 825GB a soli 515 euro è un vero e proprio regalo di eBay visto che da listino costa 599,99 euro. Fare l’affare del giorno è prioritario visto che sta andando a ruba e le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. Goditi la tua passione per i videogiochi con questa console completamente digitale, senza lettore di dischi. Accedi al tuo account PlayStation e vai al PlayStation Store per acquistare e scaricare i giochi.

Il design slim è elegante e compatto, garantendo un’estetica incredibile ovunque la vuoi posizionare. Gli 825GB di memoria incorporata ti permettono di scaricare e installare qualsiasi gioco e godertelo senza problemi di spazio. Infatti, l’unità SSD ad altissima velocità assicura un’esperienza di gioco estremamente top. E con la frequenza dei fotogrammi fino a 120 fps con output a 120 Hz tutto è fluido. Ordina la tua PlayStation 5 Digital Edition 825GB a soli 515 euro con MAG26 su eBay.