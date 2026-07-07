Occhio a quell'offerta troppo conveniente sul condizionatore

Siamo tutti alle prese con un’ondata di caldo senza precedenti ormai da settimane e molti di noi si sono attrezzati al meglio delle possibilità per rendere la casa o l’ufficio più vivibili. Anche i cybercriminali si sono accorti del trend e, neanche a dirlo, stanno cercando di approfittarne. Un report pubblicato da Kaspersky racconta che il metodo scelto è quello di proporre offerte e sconti del tutto fasulli, ma all’apparenza molto convenienti, su articoli come condizionatori e ventilatori.

Circolano false offerte sui condizionatori

A volte i malintenzionati si fingono brand noti, attirando le loro potenziali vittime. Lo fanno attraverso annunci pubblicati online o inviati tramite email. In uno dei casi accertati, hanno messo online un negozio falso riempito di immagini autentiche, mettendo in evidenza una promozione a -75% limitata nel tempo e spingendo così gli interessati a inserire i loro dati personali e i metodi di pagamento, in modo impulsivo. Ovviamente, nessun prodotto viene mai recapitato a casa e le informazioni vengono rubate.

Kaspersky segnala inoltre la comparsa di portali contraffatti che riproducono le grafiche di rivenditori noti, come ALDI. Per evitare di cadere in trappola, il consiglio è quello di sempre: mantenere alta l’attenzione, se uno sconto sembra troppo bello per essere vero, probabilmente non lo è.

Se si cede alla tentazione e si effettua il pagamento, poi diventa molto complesso recuperare la somma rubata, per quanto riguarda le informazioni consegnate nelle mani dei cybercriminali è praticamente impossibile.

Suggeriamo di cercare i prodotti da acquistare su store affidabili, passando direttamente dai siti ufficiali dei marchi o da e-commerce certificati, ad esempio con una ricerca su Amazon. Questo il commento di Olga Altukhova, Cybersecurity Expert della software house.

Mettere sotto pressione gli acquirenti affinché agiscano in fretta è una delle tecniche più utilizzate dai truffatori. Quando la domanda raggiunge picchi elevati, avvisi che indicano che sono rimasti solo pochi articoli o che uno sconto sta per scadere possono facilmente spingere gli utenti a inserire dati finanziari o personali. Per evitare di cadere vittima di queste truffe, mantenete la calma e ricontrollate tutto, in particolare l’URL e il design del sito web. Se avete dubbi sull’autenticità di un sito, cercatelo su un motore di ricerca per verificarne la legittimità oppure utilizzate un software di sicurezza per effettuare il controllo.