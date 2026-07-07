Come vedere Argentina-Egitto in streaming dall'estero

Martedì pomeriggio è in calendario Argentina-Egitto, ottavo di finale della Coppa del mondo. Il match si disputerà all’Atlanta Stadium alle ore 18 e sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, la piattaforma streaming che detiene i diritti di tutte le partite dei Mondiali di calcio in corso di svolgimento tra USA, Messico e Canada.

Per chi si trova in vacanza all’estero, oltre alla sottoscrizione del pass Mondiali o dell’abbonamento Full di DAZN, necessita dell’attivazione di una VPN, in modo da superare il blocco geografico che altrimenti impedirebbe la visione in streaming. Uno dei migliori servizi in tal senso è NordVPN, forte di una velocità di connessione superiore alla media, ora in offerta a partire da 3,49 euro al mese con tre mesi extra di servizio in regalo.

L’utilizzo corretto della VPN

La visione in streaming dall’estero di Argentina-Egitto richiede dunque il pass Mondiali o l’abbonamento Full di DAZN, in aggiunta a una VPN. Quest’ultima è indispensabile per superare le restrizioni geografiche imposte in automatico dai provider di rete nazionali, restrizioni che di fatto impediscono la visione di qualsiasi contenuto streaming, anche se si ha un regolare abbonamento o si è effettuato in precedenza un acquisto una tantum come per esempio per il pass Mondiali di DAZN.

Dopo aver scelto il servizio VPN, occorre installare l’app sul proprio dispositivo dove si intende seguire la partita tra Leo Messi e i Faraoni, dopodiché si accede con le credenziali indicate al momento della registrazione dell’account. Fatto questo, è ora sufficiente aprire la sezione dedicata ai server VPN e connettersi a uno di questi che si trova situato in Italia, in modo da simulare una connessione dal proprio Paese.

Ciò farà decadere in automatico il blocco geografico, così da poter guardare liberamente la partita di oggi pomeriggio tra Argentina ed Egitto. La vincente affronterà ai quarti di finale una tra Svizzera e Colombia.