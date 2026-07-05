 Protezione dalle chiamate indesiderate e antivirus di nuova generazione tra le novità di NordVPN
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Protezione dalle chiamate indesiderate e antivirus di nuova generazione tra le novità di NordVPN

Protezione dalle chiamate indesiderate e antivirus di nuova generazione tra le novità di NordVPN
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Di recente NordVPN, punto di riferimento per il servizio di rete privata virtuale, ha rinnovato la propria app con due funzioni di rilievo come la protezione dalle chiamate indesiderate e l’antivirus di nuova generazione. Due novità che portano la VPN di fama mondiale a garantire ai suoi utenti ancora più privacy e sicurezza online.

Ecco dunque che la promozione in corso, grazie alla quale è possibile risparmiare fino al 75% sui piani della durata di due anni, risulta piuttosto invitante. I prezzi partono da 3,49 euro al mese, a cui si aggiungono poi tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

Pagina offerta NordVPN

La tecnologia Next Gen Antivirus integrata in NordVPN

Call Protection antivirus di nuova generazione

Entriamo ora più nel dettaglio sulle due nuove funzionalità introdotte di recente da NordVPN. La prima è Call Protection, che offre una protezione aggiuntiva dalle chiamate indesiderate. Nello specifico, aiuta a bloccare potenziali truffe telefoniche prima ancora di rispondere con avvisi in tempo reale, tenendo alla larga operatori di telemarketing e truffatori.

All’insegna della privacy, la VPN di Nord Security non archivia né tantomeno acquisisce alcun contenuto delle chiamate. Per abilitarla è sufficiente scaricare l’app NordVPN sul dispositivo, aprire quindi il menu dei prodotti, selezionare Call Protection e attivarla seguendo le istruzioni su schermo.

L’altra novità sostanziale presentata da NordVPN è l’antivirus di nuova generazione, in grado di offrire una protezione in tempo reale da truffe, phishing e malware. La protezione è attiva virtualmente 24 ore su 24, sette giorni su sette, e in più permette di navigare in anonimato in Internet senza pubblicità e tracker.

Rispetto a un antivirus tradizionale, che si concentra maggiormente sui contenuti già presenti sul dispositivo, l’antivirus di nuova generazione di NordVPN consente di prevenire le minacce informatiche prima ancora che queste possano causare danni irreparabili.

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Pubblicato il 5 lug 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
5 lug 2026
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